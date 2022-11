Coraz trudniejsza sytuacja PiS. "Opozycja ma władzę na wyciągnięcie ręki"

W większości sondaży PiS wciąż okupuje pierwsze miejsce. Z wyjątkiem październikowego badania Kantar Public, gdzie wygrywała Koalicja Obywatelska (31 proc., PiS miało 28), to rządzący nadal legitymują się najwyższym wskaźnikiem poparcia wśród społeczeństwa.

Sondaż OKO.Press. Najmniejsza przewaga PiS od 2017

Od dawna nie przekłada się to jednak na możliwość potencjalnego utrzymania władzy po wyborach w 2023 roku. Zwykle bowiem, patrząc na symulację podziału mandatów, PiS (nawet w sojuszu z Konfederacją) miałby w Sejmie mniej posłów niż opozycja.

Potwierdza to najnowszy sondaż Ipsos dla OKO.Press, w którym wyniki (przy deklarowanej frekwencji na poziomie 68 proc.) przedstawiają się następująco:

PiS - 32 proc. (-1 pkt proc. w porównaniu do września 2022)

KO - 27 proc. (+1)

Polska 2050 - 12 proc. (-1)

Lewica - 9 proc. (bz.)

Konfederacja - 6 proc. (-1)

PSL - 5 proc. (bz.)

Agrounia - 2 proc. (bz.)

Inna partia - 1 proc.

Trudno powiedzieć - 6 proc.

Powyższe rezultaty nie oznaczają wielkich zmian (największe formacje delikatnie urosły, reszcie poparcie spadło lub pozostało na tym samym poziomie). Portal przypomina jednak o badaniu z września 2021 roku, w którym "PiS stracił 3 pkt. proc., KO zyskała 3 pkt., Polska 2050 straciła 2 pkt., Lewica zdobyła 2 pkt., Konfederacja straciła 3 pkt., a PSL zyskał 1 pkt".

OKO.Press przeprowadziło również badanie, z którego wynika, że gdyby brać pod uwagę jedynie tzw. zmobilizowanych wyborców (deklarujących, że "zdecydowanie pójdą do urn"), rozkład poparcia wyglądałby następująco:

PiS - 32 proc.

KO - 30 proc.

Polska 2050 - 11 proc.

Lewica - 9 proc.

Konfederacja - 6 proc.

PSL - 6 proc.

Agrounia - 2 proc.

Trudno powiedzieć - 4 proc.

Powyższe wyniki oznaczają - według dziennikarzy portalu - możliwość stworzenia przez opozycję (KO, Polska 2050, Lewica, PSL) rządu z poparciem aż 260 parlamentarzystów. Co więcej, z symulacji, w której po jednym pkt proc. tracą PiS i Konfederacja, a po jednym zyskują KO i partia Szymon Hołowni, kapitał opozycji wzrasta do 268 mandatów. To oznaczałoby, że blisko już do granicy 276 głosów, czyli tylu, ile potrzeba do obalenia weta prezydenta.

Analitycy zwracają też uwagę, że choć łatwo jest "lekceważyć i zbyć wzruszeniem ramion" kolejne sondaże, to "w dłuższym okresie widzimy, że scena polityczna wyraźnie przechyla się na stronę opozycji". Warto odnotować również, że "dzisiejsza przewaga PiS nad KO (5 pkt. proc.) jest w sondażach Ipsos dla OKO.press najniższa od połowy 2017 roku" oraz że łączne poparcie prawicowych (32 + 6 = 38 proc.) najniższe od marca 2017 roku (PiS + KORWiN miały wówczas łącznie 35 proc.).

"Sytuacja partii Kaczyńskiego z każdym miesiącem staje się coraz trudniejsza, a fatalne notowania rządu Morawieckiego i złe nastroje społeczne nie nadają jej nadziei na rychłą kontrofensywę. Zaś stagnacja, zwieranie szeregów i trwanie na poziomie 30 proc. poparcia, to [...] recepta na pyrrusowe zwycięstwo, które będzie spektakularną klęską. Na mniej niż rok przed wyborami opozycja ma zdobycie władzy na wyciągnięcie ręki" - czytamy w artykule OKO.Press.

