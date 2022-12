Tusk pozywa TVP. Ujawniamy treść pozwu. "Poświata przypominająca celownik"

Radio ZET poznało treść pozwu złożonego przez Donalda Tuska przeciwko TVP tuż przed świętami do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczy on ochrony dóbr osobistych wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Lider PO twierdzi, że telewizja publiczna naruszyła jego dobra osobiste, publikując co najmniej 28 razy w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP jego wizerunek w czerwonej poświacie z celownikiem nakierowanym na jego klatkę piersiową.