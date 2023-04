22-letni działacz PiS pracuje w PKO BP, choć nie spełnia wymogów. Nawet po zmianie stanowiska

Oskar Szafarowicz, młodzieżowy działacz PiS, stał się szerzej znany w drugiej połowie 2022 roku. Ruszył wówczas z kanałem „Okiem Młodych”, na którym próbuje przebijać się z partyjnym przekazem do młodego pokolenia, a jednocześnie szkalować obecną opozycję. Inicjatywa nie przyniosła większych zasięgów, a Szafarowicz stał się obiektem krytyki.

Studiujący na Uniwersytecie Warszawskim Szafarowicz od 2023 roku pracuje w Krajowym Zasobie Nieruchomości, ale nie miał problemu ze znalezieniem kolejnej wymagającej pracy. Na początku kwietnia Wirtualna Polska poinformowała, że 22-latek został zatrudniony w państwowym PKO BP. Bank nie odpowiedział na pytania o spełnianie kompetencji przez Szafarowicza, a główny zainteresowany odpowiadał dziennikarzowi formułką z życzeniami wielkanocnymi.

Młody działacz PiS pracuje w PKO BP. Dalej nie spełnia wymogów

"Po publikacji z 7 kwietnia, z naszą redakcją skontaktowali się pracownicy PKO BP, zwracając uwagę, że przy zatrudnieniu działacza pisowskiej młodzieżówki bank złamał swoje procedury" – podała w poniedziałek Wirtualna Polska. To jednak nie koniec kontrowersji przy zatrudnieniu propisowskiego aktywisty. "Teraz przeniesiono go na inne stanowisko, gdzie wymagania są niższe. Ale Szafarowicz wciąż ich nie spełnia. Gdy zapytaliśmy go o tę sprawę, zaproponował, że przyjdzie do Wirtualnej Polski na debatę o polityce" – czytamy.

Szafarowicz miał zostać przeniesiony do działu zajmującego się rekrutacją. "Według danych z wewnętrznej bazy banku, po 7 kwietnia został przeniesiony z zespołu planowania i sprawozdawczości (gdzie wymagano wyższego wykształcenia) do sekcji rekrutacji w zespole «contact center HR». I dziś pracuje jako specjalista ds. rekrutacji" – poinformowała Wirtualna Polska. Portal wspomina, że choć na tym stanowisku ukończenie studiów nie jest wymagane, to kandydaci powinni mieć minimum 2 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych. Szafarowicz, co wynika z ustaleń WP, miał nie zajmować się takim działaniem.

Szafarowicz nieustannie udziela się natomiast na Twitterze, chwaląc działania rządu PiS w czasie kampanii wyborczej. Na uczelni ma założoną sprawę dyscyplinarną, którą wszczęto po tym, jak inni studenci zarzucili mu rozpowszechnianie informacji, które pozwalały zidentyfikować syna posłanki Magdaleny Filiks. Jej syn, 16-letni Mikołaj, był ofiarą pedofila, a po pośrednim wskazaniu go w mediach prorządowych popełnił samobójstwo.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska