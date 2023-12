Rekordzista wyborów, bezpartyjny senator, były RPO. Kim jest Adam Bodnar?

Adam Bodnar pytany o nominację nie potwierdził, że zostanie ministrem, choć przyznał, że dostał od Donalda Tuska taką propozycję. - Zobaczymy. To wszystko jest w rękach koalicji, która będzie w przyszłości rządziła Polską i premiera Donalda Tuska. Myślę, że w takich kwestiach nic nie jest przesądzone do tego ostatniego dnia i trzeba tutaj zachować pokorę umiar i skromność - powiedział prof. Adam Bodnar – senator RP, były rzecznik praw obywatelskich w latach 2015 – 2021, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Były rzecznik praw obywatelskich podkreślił też, że jeśli obejmie stanowisko to priorytet będzie miało odblokowanie wypłaty pieniędzy z KPO i rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. - Należy go dokonać, ale w taki sposób, by jednak być może mieć wpływ na ogólne funkcjonowanie, kierunkowe prokuratury. Mogłoby to nastąpić poprzez zwiększenie sprawozdawczości, większy poziom konsultacji o tym, w jakim ogólnym kierunku podąża prokurator generalny. To musi być wypracowane w toku prac legislacyjnych – podsumował senator Koalicji Obywatelskiej.

Adam Bodnar: wykształcenie, pochodzenie

Bodnar jest prawnikiem, publicystą i nauczycielem akademickim, byłym rzecznikiem praw obywatelskich, a w ostatnich latach dziekanem i profesorem Wydziału Prawa na niepublicznym uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jego rodzina pochodzi z Podkarpacia, z którego została wysiedlona tuż po zakończeniu II wojny światowej. Bodnar zaczął naukę w Gryficach, a studiował na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończył w 2001 roku. Jest też absolwentem uniwersytecie w Budapeszcie, kursu z prawa europejskiego i angielskiego oraz kursu prawa amerykańskiego. W 2006 roku Bodnar obronił tytuł doktora nauk prawnych na UW, a w 2019 roku uzyskał habilitację.

Przed rozpoczęciem studiów na uczelni George’a Sorosa na Węgrzech Bodnar był na stażu w prestiżowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges. - U nas albo pływasz, albo toniesz. Adam pływał. Był moim łącznikiem w kontakcie z trudnymi klientami, wybraliśmy go spośród kilkudziesięciu ofert, najlepszego z wybitnych studentów. Oferujemy dużo, ale i dużo wymagamy, bo nasi klienci żądają ciągłej dostępności – mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą ówczesny szef Bodnara Piotr Tomaszewski. Późniejszy rzecznik praw obywatelskich pytany o swój sukces odpowiedział: - Załapałem się na rozwój rynku, zachodnie firmy były głodne młodych i wykształconych.

W latach 90. Bodnar współpracował ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”. W 2004 r., po odejściu z Weil, Gotshal & Manges, został pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w której szybko awansował - w 2008 został sekretarzem zarządu, a w 2010 objął stanowisko wiceprezesa zarządu.

Adam Bodnar: rzecznik praw obywatelskich

W 2015 roku Adam Bodnar głosami ówczesnej koalicji PO – PSL oraz SLD został wybrany na rzecznika praw obywatelskich. Jak podaje Gazeta Wyborcza, w trakcie pięcioletniej kadencji jego biuro przyjęło ponad ćwierć miliona wniosków i odbyło blisko 150 tys. rozmów telefonicznych.

Bodnar krytykował rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość, oceniając politykę partii jako odchodzącą od standardów demokracji konstytucyjnej, podważającą trójpodział władzy, naruszającą prawa człowieka i mniejszości oraz ograniczającą wolność słowa i mediów. Bodnar był m.in. przeciwnikiem tzw. stref wolnych od ideologii LGBT, które uchwalały władze samorządów związane z partią rządzącą, zwracał uwagę na niekonstytucyjność niektórych obostrzeń wprowadzanych w trakcie pandemii COVID-19, a także zaskarżył decyzję premiera Mateusza Morawieckiego nakazującą Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów prezydenckich w maju 2020, uznając ją za wydaną bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa.

Bodnar jako RPO publicznie krytykował też działania funkcjonariuszy policji w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, nazywając je torturami. Złożył też skargę kasacyjną w sprawie działaczy Stowarzyszenia Miasto Wspólne, którzy zostali skazani za za stworzenie Krakowskiej Mapy Reprywatyzacji, nagłaśniającej nieprawidłowości związane z obrotem krakowskimi nieruchomościami. Działania Bodnara były krytykowane przez środowiska prawicowe i konserwatywne, w tym przez PiS i jednocześnie chwalone przez środowiska lewicowe i liberalne. Polityk opuścił stanowisko RPO w lipcu 2021 roku.

Adam Bodnar: rodzina, żona, dzieci

Bodnar jest żonaty, ma trzech synów. Z poprzednią żoną, matką dwóch chłopców, rozwiódł się w trakcie studiów w Budapeszcie.

Adam Bodnar: partia, wybory

W wyborach parlamentarnych 2023 Bodnar wystartował z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej jako kandydat bezpartyjny. Zagłosowało na niego 628 442 osób, czyli ponad 73 proc. wyborców w okręgu warszawskim.

Radio ZET/Gazeta Wyborcza/PAP/