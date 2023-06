Afera na szczycie PE. Ryszard Czarnecki: "Niemcy robią nam dywersję". Mówi o wojnie

Komisja Petycji obradowała w poniedziałek późnym wieczorem. W dokumentach złożonych m.in. przez Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych czytamy o dyskryminacji wynikającej z decyzji Przemysława Czarnka z 2022 r. - [...] polski Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenia, na mocy których zmniejszono środki finansowe na nauczanie języków mniejszości narodowych. Przepisy te dotyczyły tylko nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i weszły w życie 1 września 2022 r. - czytamy. Szczegółowo omawiano m.in. problem Opola - Rafał Bartek jest przewodniczącym ZNSSK i posłem mniejszości z Opola. Na komisji obecny był Ryszard Czarnecki, europoseł z PiS. Twierdzi, że to dywersja.

Polsko-niemiecka afera w Parlamencie Europejskim

Poza zmniejszeniem funduszy mniejszość niemiecka podnosi ograniczenie liczby godzin nauki j. niemieckiego - z trzech do jednej tygodniowo.- Dotyczy to wyłącznie mniejszości niemieckiej i dyskryminuje około 50 tysięcy dzieci - spuentowali. Na obrady zareagował już Ryszard Czarnecki.

- Jak my stawiamy żądania reparacji, to Niemcy robią nam dywersję na tyłach, używając mniejszości niemieckiej po to, żeby zaatakować Polskę na forum UE - opiniował. Nawiązał też do II wojny światowej. - Przypomnę, że jednym z pretekstów, bo przecież nie powodów, agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku było to, że my rzekomo nie przestrzegamy praw ówczesnej mniejszości niemieckiej - dodał w rozmowie z PAP.

W kontekście reparacji warto przypomnieć, że Czarnecki miał na myśli raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne: kwota opiewa na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Z początkiem stycznia br. resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi, twierdząc, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

RadioZET.pl