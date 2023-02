Amerykanie ograli PiS ws. zakupu broni? "Dawali nam najwyższe ceny"

Ryszard Kalisz, który był gościem podcastu Machina Władzy w Radiu ZET, był pytany o ocenę postawy polskiej dyplomacji wobec wojny w Ukrainie. Zdaniem byłego szefa MSWiA, polityka polskiego rządu nie mogła być w tej sytuacji inna.

- Polska musiała wesprzeć Ukrainę w jej obronie integralności terytorialnej. To był wynik 31 lat starań Polaków o dobre relacje z Ukraińcami. Przypomnę, że niepodległość Ukrainy jako pierwsza uznała Polska. Poszczególne ekipy zawsze starały się utrzymywać te relacje na jak najwyższym poziomie - tłumaczył Kalisz.

Kalisz: To się pisze Andrzejowi Dudzie na plus

- Trzeba przyznać, że Andrzej Duda osiągnął bardzo dużo poprzez bliskie relacje z Wołodymyrem Zełenskim. Oni są mniej więcej w podobnym wieku i się dobrze rozumieją. I te wizyty Dudy w Ukrainie, konsultacje i działania na rzecz wysyłania tam broni, to się mu bardzo, ale to bardzo zapisuje mu na plus.

- Również jego inicjatywy związane z Europą Zachodnią. Z Niemcami, które w tym zakresie były dość trudnym partnerem. Trudno było przełamać te bariery [...] Najłatwiej było z Brytyjczykami. Tutaj się Polska bardzo dobrze porozumiewała. To się pisze Andrzejowi Dudzie na plus - podkreślił adwokat.

Ryszard Kalisz pozytywnie ocenił także działania Mateusza Morawieckiego. - Premier w tym zakresie także dużo zrobił. Przynajmniej w tworzeniu takiej atmosfery konieczności politycznego wsparcia. Natomiast popełniliśmy w sensie zbrojeniowym, racjonalności myślenia, błędy.

Amerykanie ograli PiS ws. zakupu broni? "Dawali najwyższe ceny"

O jakie błędy chodzi? W ocenie Kalisza, Polska dała się ograć w negocjacjach dotyczących zakupu sprzętu wojskowego. - Zawsze powinniśmy pamiętać o naszym interesie. A ten sprzęt, który kupujemy w USA, to najpierw mówiliśmy, że kupimy, a dopiero później były podpisywane kontrakty. Amerykanie, którzy myślą racjonalnie, a przede wszystkim sektor zbrojeniowy, dawali nam najwyższe ceny. I po co przepłacaliśmy? - pytał były szef MSWiA.

- Za sprzęt przekazany Ukrainie mieliśmy dostać od Amerykanów zamienniki. I nie tylko od nich. A za te zamienniki musimy teraz płacić i to najwyższą cenę. Jak się dogadywaliśmy, to Błaszczak zamiast negocjować, cieszył się, że go przyjmują na salonach. Oni jednak nie mają doświadczenia, a tutaj trzeba było powiedzieć: "wy nam to dajcie po upuście 50 proc., bo to wasz interes, a nie nasz".

- Jedna rzecz, która się udała, przez przypadek, że Patrioty i cały system przeciwrakietowy chronią już Jasionkę. I to Amerykanie zainstalowali już na własny koszt. Musieli to zrobić, bo to jest ich hub. Ale przy okazji Rzeszów i duża część Podkarpacia, i południowa część woj. lubelskiego, są chronione przez Amerykanów - dodał Kalisz.

Tusk prowadził prorosyjską politykę?

Były szef MSWiA odniósł się także do zarzutów, jakie Donaldowi Tuskowi stawia Zjednoczona Prawica i prorządowe media. Chodzi o rzekomą prorosyjską politykę, jaką miał prowadzić, gdy był premierem. - Jestem zażenowany tymi atakami na Tuska. Za to, że na molo w Sopocie szedł koło Putina, czy jakieś wystąpienie w Sejmie miał. Te rzeczy były zupełnie naturalne w tamtym czasie. Nie można dokonywać takiego oderwania od czasu, w którym to było - mówił Kalisz.

- Od momentu, gdy Putin dokonał agresji na Ukrainę, nie ma w ogóle możliwości rozmawiania z nim. Ale wcześniej, nawet aż do chwili tej agresji, można było... zresztą Polacy to robili. Nie jeździli, ale polskie władze rozmawiały na wiele tematów. Chociażby przedsiębiorcy o tym słynnym węglu importowanym z Rosji całymi tabunami - dodał.

RadioZET.pl