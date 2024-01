Beata Szydło kandydatką PiS na prezydenta? Wymowna reakcja byłej premier w Radiu ZET

- Beata Szydło wystartuje w wyborach na prezydenta Polski? – pyta Bogdan Rymanowski. - O, tą drogą nie idźmy panie redaktorze. W tej chwili będę startować do PE (cisza, śmiech). Będę startować do PE – odpowiada była premier, europosłanka PiS Beata Szydło.

Szydło do posła Polski 2050: Musi zważać na słowa, bo jedno słowo za dużo i on może mieć problemy

- Nie mam nic do ukrycia. Jeśli takie zaproszenie otrzymam, to będę na komisji – odpowiada w Radiu ZET była szefowa rządu, pytana o komisję ds. Pegasusa. Dopytywana przez dziennikarza o jednego z członków komisji, posła Śliza z Polski2050, który mówi, że Szydło miała czynny udział w zakupie oprogramowania, była premier komentuje mocno: - Pan Śliz musi zważać na słowa, bo jedno słowo za dużo i on może mieć problemy.

- To młody poseł z Małopolski, może jeszcze nie za bardzo rozumie, na czym polega praca posła – dodaje Beata Szydło i zaznacza, że nie miała „żadnego udziału w zakupie tego oprogramowania, ale po to jest komisja, byśmy się tam spotkali”. - Każde państwo powinno mieć możliwość o dbania bezpieczeństwo obywateli. Obowiązkiem każdego państwa jest mieć służby, które o to bezpieczeństwo dbają. A premier powinien pochylać się z troską nad bezpieczeństwem – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem byłej premier nie ma żadnej afery pegasusowej.

Źródło: Radio ZET