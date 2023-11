Braun zaatakował Morawieckiego. "Trybunały dla zbrodniarzy". Czarzasty wyłączył mikrofon

Kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu i kolejne emocje na Wiejskiej. Podczas dyskusji nad obywatelskim projektem o zmianie wynagradzania pielęgniarek i innych zawodów medycznych poseł Konfederacji Grzegorz Braun wrócił do polityki obostrzeń w czasie pandemii koronawirusa. Kontrowersyjny poseł nie oszczędzał PiS i premiera Mateusza Morawieckiego, którego oskarżył o odpowiedzialność za nadmiarowe zgony w czasie walki z COVID-19.

- Kto w Polsce wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego. Co to za totalniacy, zbrodniarze? No siedzi tutaj, oczywiście odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki. Tak jest. Który ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Czekiszczakiem (Czesławem Kiszczakiem - red.), jeśli chodzi o posyłanie na tamten świat Polaków. Tak, ćwierć miliona - grzmiał Braun.

Braun zaatakował Morawieckiego: "Sądy i trybunały dla zbrodniarzy"

- Ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego tam wrażego wirusa, tylko zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności. Poumierali, dlatego, że zamknęliście szpitale. Ale on za to odpowiada. To na jego wachcie. To on powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu. Więcej szacunku dla ludzkiego życia - kontynuował polityk Konfederacji.

W czasie wystąpienia Grzegorza Brauna interweniował prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. - Panie pośle. Szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi, ale mam do pana uprzejmą prośbę. Tak jakoś spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać. Spróbujmy. Mam do pana taką bardzo ciepłą prośbę, zanim pan powie, niech pan złapie trochę refleksji do tego, co pan powie. To jest uprzejma prośba - zaapelował.

Emocje w Sejmie. "Odpowiedzialni za śmierć, zniszczenie, ruinę"

Braun kontynuował jednak swój wywód. - I vice versa panie marszałku. Ja się po prostu dopominam o sądy i trybunały dla zbrodniarzy. I dziwi mnie to, że pan występuje tutaj... - w tym momencie Czarzasty ponownie wyłączył posłowie mikrofon.

- Panie pośle, mam do pana prośbę. Bez względu na to, jakie mamy poglądy, co głosimy i uważamy, bym proponował nie mówić do premiera rządu polskiego, że jest zbrodniarzem... - odparł wicemarszałek.

- A czemuż to? - zapytał Braun.

- O tym, czy ktoś jest zbrodniarzem, czy nie, decyduje sąd. W związku z tym mam uprzejmą prośbę o dystans - dodał Czarzasty.

- Właśnie panie marszałku o sądy i trybunały się dopominam. O Trybunał Stanu i o to, żeby porządni gliniarze i prokuratorzy zabrali się za doprowadzanie przed sądy ludzi odpowiedzialnych za śmierć, zniszczenie, ruinę - podsumował ten wątek Grzegorz Braun.

