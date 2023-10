Burza w sieci po rozmowie Mentzena z Kraśką. "Skończył jako parodia Jasia Fasoli"

W środowym wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN 24 gościem Piotra Kraśki był lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Zanim jednak panowie zaczęli rozmowę, wyemitowano nagranie, w którym zwrócono szczególną uwagę na kontrowersje związane z Konfederacją właśnie, co nie przypadło liderowi ugrupowania do gustu.

Spór Mentzena z Kraśką. "Reportaż godny TVP"

- Gratuluję reportażu. Naprawdę godny TVP - zaczął Sławomir Mentzen, na co Piotr Kraśko zapytał, czy polityk "nie zgadza się z poglądami przedstawicieli Konfederacji, które padły w tym reportażu?".

- Nie zgadzam się z tym reportażem nie tylko w tym, bo w poprzednim, który również oglądałem, kłamaliście na temat mojego brata - powiedział Mentzen.

Mentzen: TVN nie traktuje Konfederacji uczciwie

Kraśko natychmiast zareagował i stwierdził, że "w tym reportażu nie było słowa na temat brata polityka". - Ale trzy dni temu było, to od razu korzystam z okazji. Powiedzieliście, że jest oskarżony, kiedy nie jest oskarżony - stwierdził.

Jednocześnie podczas rozmowy z Piotrem Kraśką Mentzen stwierdził, że stacja TVN nie traktuje Konfederacji uczciwie. - W dzisiejszym programie ani słowa nie było o Konfederacji. Opisaliście spotkania Hołowni, Lewicy, PiS-u, Platformy Obywatelskiej, a o nas puściliście ten paszkiwl - argumentował.

"Donalda Tuska pyta się o słowa Donalda Tuska"

W trakcie rozmowy Sławomir Mentzen był też pytany o kontrowersyjne wypowiedzi kandydatów z ramienia Konfederacji. Na co polityk zareagował, przywołując przykład Romana Giertycha. - Jestem bardzo ciekaw, czy zapyta pan jutro Donalda Tuska o słowa Romana Giertycha sprzed kilku lat - powiedział Mentzen.

- Donalda Tuska pyta się o wypowiedzi Donalda Tuska - odpowiedział Piotr Kraśko.

W sieci zaroiło się od komentarzy

Taka reakcja dziennikarza nie przypadła do gustu internautom, którzy nie szczędzili wobec niego krytyki. "Dramat", "niepojęte", "nie zagłosuje na Konfederację nawet za milion, ale to, co od******** dziś Kraśko jest mega żałosne" - to tylko część komentarzy, które znajdziemy w sieci.

W sieci zaroiło się też od komentarzy na temat wieczornej rozmowy Piotra Kraśki i Sławomira Mentzena. Stanisław Tyszka z Konfederacji stwierdził, że "to, co Fakty TVN i redaktor Kraśko odwalili dziś wobec Konfederacji i Sławomira Mentzena pokazuje, że mają dokładnie taką samą bolszewicką mentalność jak funkcjonariusze PiS w TVP".

Pod jego wpisem nie brakowało komentarzy osób, które nie sympatyzują z Konfederacją. "To, że Mentzen jest tiktokową wydmuszką, to nie jest wina TVN, tylko jego braku wiedzy", "Sławko zaorał siebie i konfę", "Pana pryncypał miał czas na odpowiedź na pytania. Wolał mówić o Tusku i Giertychu", "za sposób, w jaki Mentzen siedział i ton głosu, jakim od pierwszego słowa mówił, to Kraśko i tak niską karę mu wymierzył" - to tylko część odpowiedzi, które znajdziemy w sieci.

"Mentzen mógł odegrać rolę. Skończył jak parodia Jasia Fasoli"

Do sprawy odniósł się wywołany do tablicy Roman Giertych. "Obejrzałem pana Mentzena w FpF. To żałosne grożenie palcem, agresywny ton i bezczelne kłamstwa (również na mój temat) świadczą o tym, że Konfederacja już wie, że spada później 8%, czyli nie biorą mandatów w każdym okręgu. Sam Mentzen zresztą jest głównym autorem tej porażki" - napisał na Twitterze.

Pod jego wpisem również nie brakowało komentarzy. Tam jednak zdania internautów były podzielone. "Nie przepadam za Mentzenem, ale w tej rozmowie to Kraśko był bardzo nieprofesjonalny a wręcz żenujący. Mentzen miał niestety pełną rację porównując na wstępie TVN do TVP" - ocenił jeden z internautów. "Mentzen mógł odegrać pewną rolę zjadliwej alternatywy dla Balcerowicza. Skończył jak parodia Jasia Fasoli" - napisał inny.