Podkomisja smoleńska została zlikwidowana decyzją nowego ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w grudniu 2023 roku, kilka dni po zaprzysiężeniu nowego rządu. Od 2016 roku jej funkcjonowanie i prace kosztowały ponad 31 milionów złotych.

Podkomisja opracowała raport końcowy z katastrofy smoleńskiej, który referował w kwietniu 2022 roku publicznie Antoni Macierewicz. Przez lata forsował on tezę o zamachu i wybuchach bomb na pokładzie, ukrywając dowody, które temu przeczyły. O tym, że prace ekspertów służyły potwierdzaniu jedynej słusznej tezy, opowiedzieli przed kamerami TVN24 członkowie podkomisji.

Członkowie podkomisji smoleńskiej przerywają milczenie. "Kocioł czarownic"

- To nie ma nic wspólnego z wyjaśnieniem katastrofy. To ma podłoże polityczne. [...] Pan Macierewicz tworzył narrację pod swoją tezę - powiedział Kazimierz Grono, emerytowany wojskowy nawigator lotniczy. Wiesław Chrzanowski, kolejny z nawigatorów lotniczych, przekonywał, że na początku istnienia podkomisji "wskoczyłby w ogień" za Macierewiczem. - Teraz to bym wrzucił do ognia i przykrył pokrywką, żeby się nie wychylił – powiedział wprost.

Architekt Marek Dąbrowski przyznał z boleścią: - Byliśmy długopisami. Mieliśmy się podpisać pod raportem, niezależnie od tego, co będzie zawierał. Zapytany o raport podkomisji, porównał go do „kotła czarownic”, z którego członkowie podkomisji "nie wyciągają prawdy, a to, co chcą".

Alarmowali już w 2021 roku. "Skala nieprawidłowości i zaniedbań"

Chrzanowski i Dąbrowski zostali odwołani z podkomisji smoleńskiej z końcem kwietnia 2021 roku, po artykule, który ukazał się w portalu wpolityce.pl. Objaśniali, że złożyli zdanie odrębne w stosunku do ustaleń przed raportem. "Skala nieprawidłowości i zaniedbań w pracach Podkomisji powoduje, iż jej ustalenia nie powinny być traktowane jako oficjalne stanowisko Państwa Polskiego, zaś wiele badań i analiz należałoby powtórzyć lub wręcz wykonać po raz pierwszy" - ocenili.

Obaj od dłuższego czasu krytykowali kierunek prac, narzucony przez przewodniczącego Antoniego Macierewicza. Niedługo po tym z komisji zrezygnował Kazimierz Grono. Oznaczało to w praktyce, że w podkomisji przestał istnieć zespół lotniczno-nawigacyjny.

Źródło: Radio ZET/TVN24/PAP