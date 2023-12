Były "paskowy" ujawnia kulisy pracy w TVP Info. "Coraz więcej osób leczy się psychiatrycznie"

Były pracownik TVP odniósł się m.in. do postulatu o ukaraniu "paskowych", a właściwie "belkowych", tłumacząc, kto odpowiada za treści i co grozi pracownikom za nawet minimalną niesubordynację. Mówił, kto jest rekrutowany do telewizji publicznej, jakie błędy są popełniane i jak gospodaruje się tam pieniędzmi. W rozmowie z WP wyjaśnił też, jak widzi przyszłość TVP po rządach PiS.

Był "belkowym" w TVP. Teraz ujawnia kulisy pracy

Bartosz Gonzalez rozróżnił pojęcia "belka" i "pasek". - Pasek jest mniejszy, cieńszy, belka jest grubsza, lepiej widoczna, często ma czerwone tło. Paski pełnią rolę informacyjną, belki publicystyczną. Pamiętam, że kiedy zmarł Stefan Bratkowski, nestor dziennikarstwa, pytałem, czy dać informację na pasek. Wydawca dnia nie pozwolił. Ci, którzy krytykowali TVP i partię, nie mogli zaistnieć na antenie. Podobnie było z Oscarem dla Skolimowskiego. Raczej pisaliśmy "Polski film z szansą na Oscara", nie wymieniając nazwiska reżysera, który był niechętny PiS - tłumaczył były pracownik TVP.

W rozmowie z Wirtualną Polską dawny pracownik mediów publicznych wielokrotnie podkreślał, że treści belek były dyktowane przez dyrektorów. Pytany o to, która była jego "ulubioną", wymienił tę dotyczącą "Sylwestra Marzeń" w TVP, - Że była najlepsza na świecie. To było tak głupie, że po tym, jak kilka razy pojawiło się na ekranie, sama dyrekcja kazała to skasować. Wśród moich "pasków" był też: "Trump wygrał", mimo że wszystkie inne telewizje pokazywały, że wygrał Biden. Takie było polecenie od dyrektora i trzymałem to na antenie do odwołania. Trudno, polecenie to polecenie. Wszystko, co się ukazuje na antenie na belce, musi mieć akceptację, również zdjęcie belki z anteny musi być na polecenie - wyjaśnił Gonzalez.

Przyznał, że trudno stwierdzić, który dyrektor odpowiadał za konkretne belki. Z jednym wyjątkiem. - Pereira, który uchodzi za "asa wywiadu", polecenia i belki wysyłał SMS-em, zostawiając dowód swoich działań. Nikt inny z dyrektorów tego nie robił, polecenia zwykle przekazywano ustnie przez telefon wewnętrzny na biurku - poinformował.

Takie kary czekały na pracowników TVP

Bartosz Gonzalez stwierdził, że w podyktowanych przez dyrektorów belek czy pasków nie można nic zmienić. - Nie można tam zmienić nawet przecinka, nie można zrobić żadnej adiustacji. Czasem zdarzały się nawet błędy stylistyczne czy wręcz ortograficzne. Tak. Przepisywaliśmy tak, jak nam podawali. Musieliśmy. Każda zmiana, zwłaszcza taka, która się nie spodobała, mogła się skończyć karą - wspominał.

Dopytywany o charakter kar wymienił dwie. - Pierwsza to zawieszenie. W terminologii telewizyjnej oznacza to pozbawienie dyżurów. Czas trwania takiej kary jest całkowicie dowolny: może to trwać jeden dzień, może trwać rok. A sens tego działania jest taki, że w czasie zawieszenia nie zarabia się pieniędzy. Bo przecież nikt tam nie pracuje na etacie. Brak dyżurów oznacza brak wynagrodzenia. Druga często stosowana kara to tzw. dyżur za złotówkę. Polega to na tym, że jeśli na dyżurze, który czasem mógł trwać nawet i dwanaście godzin, coś się dyrekcji nie spodobało, wyceniała go na minimalną kwotę. Czyli w praktyce pracuje się za darmo - objaśnił.

Gonzalez został zapytany, z jakiego powodu odszedł z pracy. Chodziło o koflikt związany z programami Małgorzaty Raczyńskiej. - Ona była w telewizji na zupełnie innych prawach. Wiadomo, "koleżanka prezesa", nikt nie odważył się więc jej przeciwstawiać. [...] Dostawaliśmy do nich bardzo długie belki z cytatami z poszczególnych wypowiedzi. Protestowaliśmy, nie było szans, żeby takie długie zdania zmieścić na ekranie. Napisałem w tej sprawie kilka maili do dyrekcji. I to była kropla, która przelała czarę. Rozwiązali ze mną umowę. Nie musieli mnie nawet zwalniać, bo nie miałem przecież etatu - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Pieniądze i priorytety w telewizji publicznej

Jak wspomiał, w czasach prezesa Kwiatkowskiego "było raczej ponuro", co wynikało z przymusem oszczędzania. - Za to kiedy pojawił się Kurski, wszystko się zmieniło. Zniknęły jakiekolwiek problemy finansowe, pojawił się dobry, bardzo nowoczesny sprzęt. Kurski zaczął też bardzo ważną inwestycję: budowę nowego studia TVP Info. Bo budynek na placu Powstańców Warszawy kompletnie nie nadaje się na siedzibę nowoczesnej telewizji informacyjnej. Przedwojenny gmach z ciasnymi, pokręconymi korytarzami. Tam się po prostu nie da pracować. [...] Kiedy Kurskiego zastąpił Matyszkowicz, wajcha znów została przesunięta w drugą stronę. Nowy prezes z miejsca uciął dużo projektów, pierwszy raz od wielu lat pojawiły się poważne oszczędności finansowe - przekazał.

Były pracownik TVP opowiedział też o sytuacji, która go najbardziej zszokowała. Chodziło o pozbawienie "Teleexpressu" tłumaczenia na język migowy, żeby... dopiec TVN. - Problem pojawił się, kiedy zaczęto nadawać program "Jak oni kłamią?". Ze względu na swoją tematykę i charakter, wymagał bardzo szybkiego montażu. Chodziło przecież o błyskawiczne reagowanie na to, co pojawiało się w TVN. Okazało się, że wolne studio było tylko w tym czasie, kiedy nagrywany był "Teleexpress". To spowodowało, że nie dało się dogrywać do niego "migacza", czyli tłumacza języka migowego. Krótko mówiąc: Pereira wolał przygotowywać propagandowy program, który bije w politycznych przeciwników niż realizować misję w postaci tłumaczenia popularnego programu informacyjnego na język migowy. To było nie do pomyślenia. To było złamanie zasad, które obowiązywały w telewizji od lat 90. - ocenił Gonzalez.

Pracownicy bali się utraty pracy

Jak przyznał, wielu pracowników się buntowało, ale po cichu, bowiem bali się, że zostaną wyrzuceni z pracy. - Mnóstwo ludzi było wtedy wyrzucanych. Czasem z bardzo błahych powodów. Jeden z dyrektorów wsławił się tym, że chodził po redakcjach i mówił do wszystkich: "Nie chcesz tego robić, to nie rób, znajdziemy kogoś na twoje miejsce na poczcie" - wspominał, dodając, że wielu pracowników nigdy nie miało do czynienia z żadną telewizją.

Odnotował też, że osobną grupę stanowili byli pracownicy TV Republika, którzy w poprzedniej pracy nie dostawali pieniędzy i nie wiedzieli, dokąd pójść. - Nie mieli gdzie wracać, więc robili wszystko, co im kazali dyrektorzy w TVP - mówił Bartosz Gonzalez.

To może zabrzmieć zaskakująco, ale w kuluarach TVP na porządku dziennym są żarty z PiS-u, kpiny z dyrekcji. Musi być jakiś wentyl, bo ludzie tam wymiękają. Coraz więcej osób leczy się psychiatrycznie. Cynizm ma swoje granice. Wydaje mi się, że to jest już taki moment, że TVP Info nie da się zreformować. Nie da się zbudować niczego nowego, mając na pokładzie balast w postaci ludzi, którzy tam wciąż pracują. Zwłaszcza dziś, po bezprecedensowym włączeniu się w bieżącą politykę, bo przecież czym innym był protest w obronie TVP, zorganizowany przez samych ludzi z TVP? Publiczne medium protestujące przeciwko demokratycznie wybranej władzy? To jest absurd i niewyobrażalne naruszenie wszystkich zasad. To miejsce trzeba wyczyścić do piwnic i zbudować kompletnie od nowa.

- przekazał były pracownik mediów publicznych, bolejąc nad tym, że "TVP Info jest tworzona w dużym stopniu przez amatorów". Wspominał też, że gdy zmarła jedna z twórczyń telewizji, Barbara Borys-Damięcka, nie można było mówić o tym na antenie tylko dlatego, że była senatorką PO.

- Nie podpisywałem się pod niczym, ta anonimowość jest dla mnie ważna. Co innego dać twarz i nazwisko do materiału, w którym Tusk powtarza "fur Deutschland", co innego to napisać. Jednak sprawa samobójczej śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks zabrała mi ten spokój. Tego nie dało się uciszyć i zrozumiałem, że uczestniczę w czymś głęboko obrzydliwym, w czymś, co zabija. Myślę, że gdyby ludzie z TVP Info mieli dokąd odejść, w ciągu kilku godzin nikt by tam nie został poza kierownictwem. Bronią się, bo nie mają wyjścia - podsumował były "belkowy" w rozmowie z Wirtualną Polską.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska