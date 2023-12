"Chyży rój, ty się zacznij oglądać za siebie". Szokujący atak na Tuska w TV Republika

Decyzję o postawieniu spółek TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji podjął w środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. To odpowiedź na weto prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustawy okołobudżetowej, która przewidywała 3 miliardy zł na działalność mediów publicznych. Sprawę skomentował m.in. były prezes państwowej rozgłośni Jacek Sobala.

Prowadził on w TV Republika program po wieczornym wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS przekonywał w nim, że likwidacja mediów publicznych nie może być przeprowadzona zgodnie z prawem.

Donald Tusk obrażony w Telewizji Republika. "Chyży rój"

- Dzisiaj oni ogłosili, że stawiają w stan upadłości TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową, nie będą odbudowywać Pałacu Saskiego. Wiesz co, Tusku? Ty się zacznij oglądać za siebie, bo ta sprawiedliwość, moim zdaniem, już po ciebie idzie. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest - powiedział Jacek Sobala.

Od 20 grudnia TV Republika bierze na siebie ciężar bycia jedyną "prawdziwie patriotyczną" telewizją, a miejsce zagrzało tam już wielu byłych pracowników TVP. Obraźliwe słowa w kierunku nowej ekipy rządzącej padają tam regularnie.

- Dzisiaj [w środę - przyp. red.] podczas tej konferencji prasowej, bo miał taką chyży rój [celowa gra słów używana już wcześniej przez Sobalę, po zamianie pierwszych liter obu słów otrzymujemy niecenzuralne określenie Donalda Tuska - przyp. red.], powiedział, proszę państwa, że prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, która pozbawia publiczne media finansowania z obligacji skarbowych, każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. No i minister kultury podjął te stosowne decyzje. Ja wiem, będziecie zwalać na prezydenta, Tusk się będzie zasłaniał, jak zawsze, że on tego nie podpisał, to Sienkiewicz. No ale, my to znamy i wiemy, jak sobie z tym poradzić - dodał Sobala.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika