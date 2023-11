Dominika Chorosińska była kiedyś serialową gwiazdą. Czym zasłynęła posłanka PiS?

Dominika Chorosińska (Figurska) to znana aktorka, działaczka polityczna i posłanka. Chorosińska zdobyła ogólnopolską sławę po roli w serialu "Zostać miss", który opowiadał o zmaganiach uczestniczek konkursu piękności. Aktorka regularnie pojawiała się na małym ekranie, grała w znanych serialach, takich jak "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Barwy szczęścia" oraz w filmach, m.in. w filmie "Smoleńsk". Chorosińska zaangażowała się w działalność polityczną w 2018 roku, wtedy wystartowała z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, później brała udział w wyborach parlamentarnych, a w 2019 roku po raz pierwszy uzyskała mandat posła.

- Pokochałam [obóz dobrej zmiany] miłością czystą, dlatego, że po prostu wydaje mi się, że jest to jedyny obóz, który rzeczywiście dba o wartości, które są dla mnie bliskie – mówiła w 2019 roku Dominika Chorosińska w programie „Gość Radia ZET”.

Dominika Chorosińska sławę zyskała jako aktorka, ale nie mniejsze zainteresowanie budzi jej życie prywatne i działalność polityczna. Kim jest Dominika Chorosińska?

Dominika Chorosińska: życiorys, wiek, wykształcenie

Dominika Chorosińska (z domu Figurska) urodziła się w 1978 roku w Elblągu. Jest aktorką nie tylko z zawodu, ale i wykształcenia – ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

W 2001 roku związała się z Teatrem Polskim we Wrocławiu, pojawiając się w takich sztukach, jak „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mikołaja Grabowskiego czy „Mizantrop” Molière’a reżyserowany przez Rudolfa Zioło. Na deskach przybytku występuje do dziś.

Zobacz także: Małgorzata Wassermann ma poparcie nawet opozycji. Kim jest posłanka?

Dominika Chorosińska: filmy, seriale, programy

Przełom w karierze aktorskiej obecnej posłanki PiS nastąpił w 2002 roku. To właśnie wtedy Dominika Chorosińska zyskała ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą postaci Ewy Nowickiej z serialu „M jak Miłość”. W następnych latach pojawiła się również w „Pierwszej Miłości”, „Na Wspólnej”, „Barwach Szczęścia” czy „Ojcu Mateuszu”. Zagrała też w filmie „Smoleńsk” i biografiach zakonnika Maksymiliana Marii Kolbego i rapera Tomasza Chady – „Dwie korony” i „Proceder”.

Poza realizacją zleceń aktorskich posłanka PiS prowadziła programy telewizyjne: „Polska na Dzień Dobry Weekend” (Telewizja Republika), „Moda na rodzinę” ( TVP, TVP ABC), „W tyle wizji” oraz „W tyle wizji extra” ( TVP Info).

Zobacz także: Kim jest posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Oto kilka faktów z jej życia

Dominika Chorosińska: kariera polityczna, PiS, wiara

Aktorka postanowiła zaangażować się w politykę w 2018 roku. Z listy Prawa i Sprawiedliwości kandydowała wówczas do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uzyskując mandat radnej. Rok później bez powodzenia startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W 2019 roku Dominika Chorosińska została posłanką PiS, uzyskując w wyborach mandat do Sejmu IX kadencji. W wyborach parlamentarnych 2023 po raz kolejny zasiadła w ławach poselskich. Zwróciła uwagę dziennikarzy, krzycząc „Masz talent!” do wybranego na marszałka Sejmu Szymona Hołowni. W rozmowie z Patrykiem Michalskim z portalu Wirtualna Polska tłumaczyła potem: - Będzie musiał użyć tego talentu, żeby z tej błogiej nieświadomości przejść do wiedzy, na czym polega praca marszałka.

Wśród priorytetów politycznych Chorosińska wymienia na swojej stronie internetowej (aktualizowanej ostatni raz w 2019 roku przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego) m.in. propagowanie tradycyjnego wizerunku rodziny („Czas przypomnieć Europie, że nie ma ona przyszłości bez silnej rodziny. Ruchy feministyczne i LGBT nie dadzą jej nowego życia”), umacnianie instytucji kulturalnych („Niech nasze dziedzictwo inspiruje współczesny kontynent”) oraz równouprawnienie kobiet na rynku pracy. Posłanka PiS często podkreśla również, że wiara katolicka jest dla niej niezwykle istotna, a religia pełni w jej życiu ważną rolę.

Zobacz także: Jacek Cichocki – kim jest szef Kancelarii Sejmu? Te fakty warto znać

Dominika Chorosińska: rodzina (mąż, dzieci), romans

Dominika Chorosińska podkreśla, że rodzina jest dla niej ogromną wartością. Posłanka PiS jest mamą sześciorga dzieci i żoną aktora Michała Chorosińskiego, znanego m.in. z seriali „Adam i Ewa” oraz „M jak Miłość”. Działaczka była też twarzą katolickiej kampanii „Wierność jest sexy”. Życie rodzinne posłanki budzi jednak kontrowersje: kilka lat temu media relacjonowały zdradę i romans, którego miała dopuścić się posłanka. Portal Onet informuje, że Chorosińska utrzymywała pozamałżeńską relację ze starszym od niej o 10 lat reżyserem i kompozytorem Tomaszem Hynkiem. Owocem tego związku był syn.

Para wyszła jednak zwycięsko z kryzysu. Sama Chorosińska mówiła w „Pytaniu na śniadanie”: - Moim zdaniem kryzysy w małżeństwie są zbawienne. To jest taka istota małżeństwa. Nasze jest bardzo burzliwe i to jest cudowne, bo cały czas jesteśmy wzmocnieni.

Źródło: sejm.gov.pl/dominikachorosinska.pl/wiadomosci.wp.pl/filmpolski.pl/tvp.info