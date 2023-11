Dorota Łoboda od 2018 roku była radną m.st. Warszawy. W 2023 roku została wybrana na posłankę Sejmu X kadencji. Parlamentarzystka jest znana ze swojej szerokiej działalności w zakresie promowania dobrej edukacji. Za swoja aktywność na tym polu była nominowana m.in. do tytułu Człowieka Roku Gazety Wyborczej oraz w plebiscycie Warszawianka Roku. Dorota Łoboda angażuje się również w walkę o prawa kobiet oraz wspiera społeczność LGBT. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o parlamentarzystce.

Dorota Łoboda: wiek, wykształcenie

Dorota Łoboda urodziła się 9 sierpnia 1975 roku. Od najmłodszych lat jest związana z Warszawą. Ukończyła wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski — najpierw jako młodsza kuratorka, a następnie specjalistka w dziale Realizacji Wystaw. Ponadto przez kilka lat prowadziła żłobek na Żoliborzu oraz szkołę językową dla dzieci.

Dorota Łoboda: działalność społeczna i polityczna, partia

Dorota Łoboda w latach 2018-2023 sprawowała mandat radnej m.st. Warszawy, pełniąc między innymi funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji. To także jedna z inicjatorek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, a także aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i członkini rady programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

W 2023 roku jako bezpartyjna kandydatka wystartowała w wyborach do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu warszawskim. Udało jej się zdobyć 10 510 głosów i tym samym uzyskać mandat poselski. "Idąc do Sejmu, mówiłam, że będę robić dokładnie to samo, czym zajmowałam się przez ostatnie osiem lat – będę walczyć o dobrą edukację. Na tym zbudowałam moją wiarygodność." - podkreślała w wywiadzie dlaOKO.press. Jako posłanka opowiada się m.in. za podwyżkami dla nauczycieli, edukacją równościową i antydyskryminacyjną oraz wprowadzeniem nowoczesnych metod nauczania do szkół.

Dorota Łoboda: życie prywatne, dzieci

Parlamentarzystka niewiele mówi publicznie o swoim życiu prywatnym. Ze strony internetowej Doroty Łobody można dowiedzieć się, że posłanka ma dwie córki. Poza tym jest posiadaczką dwóch kotów i psa, które przygarnęła ze schroniska. Zdradziła także, że stosuje dietę wegetariańską.

Źródło: Radio ZET/dorotaloboda.pl/sejm.gov.pl