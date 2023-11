Duda podpisze ustawę opozycji? "Według mojej wiedzy nie będzie blokował'

W środę w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacj i in vitro z budżetu państwa. Powrót do państwowego finansowania tej metody leczenia niepłodności to jeden ze sztandarowych postulatów nowej większości parlamentarnej.

Współlider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiadał, że opozycja zajmie się tym "w trybie natychmiastowym. Z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trzeba "zmienić jedną z pierwszych decyzji rządu PiS".

Duda podpisze ustawę ws. in vitro? Mastalerek skomentował

Co zaś zrobi Andrzej Duda, jeżeli stosowna ustawa - po przejściu przez Sejm i Senat - trafi na jego biurko? O to m.in. pytany był w rozmowie z Polsat News szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.

Znając prezydenta Dudę i według mojej wiedzy, prezydent nie będzie blokował takiego projektu, ale oczywiście musi zobaczyć ostateczną wersję na biurku. Ale, co do samej zasady, idei, sądzę, że prezydent nie będzie tego blokował, natomiast ostateczną decyzję zawsze podejmuje, kiedy projekt trafi na biurko - Marcin Mastalerek

Zaapelował przy tym do parlamentarzystów, "aby spokojnie o tym rozmawiali i spokojnie się nad tym zastanawiali, bo to są naprawdę delikatne sprawy". - Wielu ludzi marzy o dzieciach i trzeba do tego podchodzić w sposób bardzo rozsądny - podkreślił.

Mastalerek pytany był też, czy prezydent złoży ponownie w obecnym Sejmie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt, złożony w październiku w 2020 r. przez trzy lata nie został poddany pod obrady Sejmu. - Nie sądzę, że pan prezydent będzie chciał jeszcze raz składać projekt po tym, jak trzy lata leżał w zamrażarce. Kto inny może sobie ten projekt złożyć - odpowiedział.

In vitro. Obywatelski projekt w Sejmie. Co w umowie koalicyjnej?

W ubiegłej kadencji Sejmu złożony został obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.

Minister miałby także przedstawiać Sejmowi sprawozdanie z realizacji tego programu. W projekcie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację przedmiotowego programu polityki - nie mniej niż 500 mln zł.

W umowie koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy zapisano wsparcie dla par planujących rodzicielstwo, poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, co ma być zapewnione przez państwo. Zadeklarowano realizację "nowoczesnych standardów" opieki okołoporodowej i dostęp do bezpłatnego znieczulenia.

Źródła: Radio ZET/PAP