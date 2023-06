Emocjonalne wystąpienie Tuska na marszu. "Ślubuję wam to"

Donald Tusk zwracał uwagę na transparenty, które mieli ze sobą uczestnicy marszu, m.in. te z napisami "szczęśliwej Polski już czas", czy "robię to dla mojej Agusi i Michałka", "robię to dla moich wnucząt". – Ja też jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia, noc i dzień do dnia wyborów, wszędzie z wami tam, gdzie będziemy bili się o wolną Polskę, o lepszą przyszłość dla Polaków – mówił Tusk. Dodał, że "dzisiaj wspaniali ludzie, wspaniałe Polki i wspaniali Polacy uczestniczą w największym demokratycznym zgromadzeniu w historii demokratycznej Polski". – Bo jest nas dzisiaj pół miliona ludzi na ulicach Warszawy, absolutny rekord – szef PO.

Podkreślił, że Polacy gromadzą się także w innych miastach m.in. w Szczecinie czy Wrocławiu. – Pół miliona dzisiaj na ulicach Warszawy, to oznacza tak naprawdę miliony, miliony Polek i Polaków w całym kraju – mówił lider opozycji. Zgromadzeni wznosili w trakcie przemówienia okrzyki "tu jest Polska". – Tak, tu jest Polska dzisiaj, macie prawo to głośno krzyczeć, żeby usłyszeli tam w Pałacu Prezydenckim, tam na Nowogrodzkiej, na Żoliborzu, żeby cała Polska i Europa usłyszała was, kiedy mówicie z pełnym przekonaniem "tu jest Polska" – mówił Tusk do uczestników marszu.

Tusk: demokracja w Polsce nie umrze

– Tak długo jak mamy Polskę w sercach, tak długo nikt i nic jej nie zagrozi – stwierdził Tusk na placu Zamkowym. Podkreślał, że "Polska w sercu" to nie jest abstrakcyjny termin. – Polska to jest wolność, Polska to jest solidarność, Polska to jest miłość do tej ziemi i do swoich rodaków, do swojej historii. Nie ma Polski bez miłości, solidarności i wolności – dodał.

Lider Platformy nawiązywał też do szacunków organizatorów dotyczących frekwencji na marszu, których miało być 500 tysięcy. – Dlaczego dzisiaj pół miliona Polaków wyszło na ulicę? Bo czujemy, że od lat Polską rządzą ludzie, którzy nie potrafią kochać, którzy zakłamali słowo solidarność i którzy odbierają nam każdego dnia, kawałek po kawałku, wolność – stwierdził. – Jesteśmy dzisiaj tu po to, żeby pokazać, że skoro pół miliona ludzi potrafiło wyjść na ulice i powiedzieć: jesteśmy razem, nic nas nie podzieli, nikt nas nie zniszczy, bo mamy Polskę w naszych sercach, bo wierzymy, że szczęśliwej Polski właśnie nadchodzi czas. Ja głęboko w to wierzę, tak jak wierzę w to, że ten ogrom ludzi, to morze głów, to morze biało-czerwonych sztandarów jest dzisiaj w Warszawie, ponieważ uwierzyliście w zwycięstwo – przekonywał Tusk.

Polityk PO przywołał też hasło: "Demokracja umiera w ciszy". – Od dziś nie będzie już ciszy. Wy dzisiaj podnieśliście głos w imieniu 38 milionów Polek i Polaków, podnieśliście głos za demokracją, żeby nie umarła, mimo codziennych zamachów PiS-u, Kaczyńskiego, tej władzy, na jej fundamenty. Nie, demokracja w Polsce nie umrze. Nie będzie ciszy. Będziemy głośno krzyczeć – mówił lider Platformy.

"Rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami"

Tusk mówił, że Polacy nie musieli się dotąd wstydzić, ale dziś "niestety muszą wstydzić się władzy". Przekonywał, że "nikt w Polsce nie może dziś udawać, że czuje się bezpieczny w kraju, gdzie spada rosyjska rakieta, a oni - ta władza - zamiast ich szukać, zamiast poinformować ludzi, milczeli przez miesiące, a potem kłamali przez miesiące, że nic nie wiedzieli i zwalali winę na ludzi w mundurach, na polskich generałów". Tusk podkreślił, że obecnie nie da się już wmówić Polakom, że nic się nie dzieje. – Dzieje się zło – powiedział.

– Chcę wam też powiedzieć: macie mocne hasła, których nie będę cytował. Wiecie, zaproponowałem, że skoro jesteśmy tacy silni, to nie musimy przeklinać. Jak widać, poczucie humoru też będzie naszym orędziem. Poczucie humoru też jest naszym orędziem, bo właściwie nasze życie w Polsce od tych ośmiu lat jest też takie smutne - wiecie dlaczego? Bo rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami, którzy nienawidzą kobiet, nienawidzą dzieci, nie potrafią się śmiać z niczego, z siebie to już w ogóle – powiedział lider PO.

Tusk: chcę przed wami dziś złożyć uroczyste ślubowanie

– Chcę przed wami dziś złożyć naprawdę uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, by rozliczyć, by naprawić ludzkie krzywdy i po to, żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny – oświadczył Tusk. – Możecie to nazwać ślubowaniem Tuska, jeśli wam się to ślubowanie podoba: zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom ludzkim i pojednanie między Polakami, to jest nasza strategia – podkreślił. – Ci źli u władzy, ci co ukradli, ci co skrzywdzili prostego człowieka, ci co zniszczyli media publiczne, ci co zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. I ślubuję wam to rozliczenie – zapowiedział Tusk.

Wskazywał, zwracając się do uczestników manifestacji, że "jeśli nie chcesz, żeby w Polsce każdego dnia łamano prawa i wolności obywatelskie, jesteś przeciw temu, to jesteś przeciw PiS". – Jeśli nie chcesz, żeby polskie kobiety były upokarzane, żeby polskim kobietom odbierano fundamentalne prawo, nawet prawo do życia i bezpieczeństwa, jeśli jesteś przeciw tym, którzy polską kobietę upokarzają, to jesteś przeciwko PiS – mówił lider PO. – Jeśli jesteś przeciw korupcji, złodziejstwu i drożyźnie, to jesteś przeciw PiS. Jeśli jesteś przeciwko kłamstwu i cenzurze, pogardzie i nienawiści wylewającej się każdego dnia z tak zwanych publicznych mediów to znaczy, że jesteś przeciwko PiS – kontynuował Tusk.

Jak mówił, jeśli jesteś "patriotką i patriotą, to opowiadasz się za wolnością i Polską bezpieczną, nie zgodzisz się na wyrzynanie lasów i zatruwanie Odry". – Nasze dzieci i wnuki nie wybaczą nam, jeśli skażemy Polskę i ich przyszłość na kolejne lata rządów tych, którzy Polskę okradają z pieniędzy, przyszłości, marzeń i nadziei – dodał. – To jest patriotyzm, tu jest Polska – podkreślił lider PO. – Hasłem "Solidarności" było: nie damy się podzielić, ani zniszczyć. Polska nie do się podzielić, ani zniszczyć. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby szukać między nami różnic – mówił Tusk. Jak wymieniał powodem marszu jest dążenie do Polski "wolnej, uczciwej, bezpiecznej, praworządnej, samorządna, czysta, zielona i europejska".

