Grzegorz Braun podbija rosyjskie media. "Denazyfikacja Ukrainy", "banderyzacja Polski"

Grzegorz Braun przemawiał podczas sobotniej konwencji Konfederacji jako trzeci - po Krzysztofie Bosaku i Sławomirze Mentzenie. W sieci szybko popularność zaczęło zyskiwać wymowne zdjęcie, które przedstawia reakcję zebranych polityków na wystąpienie Brauna. Sławomir Mentzen nie dołączył od gremialnej owacji na stojąco. Serwis interia.pl sugeruje, powołując się na nieoficjalne informacje z anonimizowanych źródeł, że obaj - Mentzen i Bosak - byli za przemówienie Brauna "wściekli". Wyjątkowo spodobało się za to rosyjskim mediom.

Grzegorz Braun zyskuje sławę w Rosji. Ulubione cytaty Kremla

Kontrowersyjny poseł miał rzekomo przemawiać jedynie kilka minut, odpuścić sobie swoje ulubione wątki i skupić na ochronie gotówki. Tak się jednak nie stało i ostatecznie usłyszeliśmy wiązankę o "Żydach i Niemcach uczących Polaków historii", "Eurokołchozowej radzie komisarzy" (UE - red.), "dewiantach" i "ukrainizacji Polski". Ten ostatni zwrot zaczął pojawiać się w publikacjach rosyjskich serwisów.

"Polacy z aplauzem przyjęli wezwanie do zapobieżenia banderyzacji kraju" - brzmi nagłówek kremlowskiej agencji informacyjnej Ria Novosti. Portal EurAsia Daily zwraca z kolei uwagę na fakt, że słowa Brauna "Polacy oklaskiwali na stojąco". Serwis Lenta.ru, czołówka rosyjskich serwisów gazet, dodając do wszystkiego kontekst poszukiwanego od 2015 r. listem gończym Interpolu byłego premiera Ukrainy Mykoła Azarowa, twierdzi, że Polska chce "przejąć ziemie zachodniej Ukrainy".

Jeszcze inni do cytatów Grzegorza Brauna dodają fragmenty publikowane przez Konrada Rękasia, publicystę serwisu "Myśl Polska" (blokowanego przez ABW na początku wojny rozpętanej przez Rosję), który trzy miesiące temu napisał: "Ukraina jest terenem, na którym absolutnie konieczna jest denazyfikacja i chociaż należy ubolewać, że obecnie odbywa się ona w formie bratobójczej wojny, to jednak nie powinno nam to przesłaniać otwarcie neonazistowskiego charakteru obecnego państwa ukraińskiego i jego władz".

Mentzen nie wstał po słowach Brauna. "Jakieś reperkusje będą"

Sam Mentzen swojej reakcji na przemówienie Brauna nie skomentował. Mimo tego samą konwencję ocenił w kategorii sukcesu. - Jakieś reperkusje pewnie będą. Braun dał dobry pretekst, żeby ostro negocjować obecność jego ludzi (Konfederacja Korony Polskiej - red.) na listach, zwłaszcza tych najbardziej kontrowersyjnych - mówi z kolei anonimowo jeden z cżłonków Konfederacji. Zwraca uwagę, że inny - znany z równie dalekich od popularnych przekonań - poseł Janusz Korwin-Mikke - dał radę się powstrzymać" podczas swojego przemówienia.

fot. Reakcja Mentzena na nieplanowane słowa Brauna

Nieco innego zdania jest szef sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz. Ten ocenił, że co do poglądów Grzegorza Brauna nikt wątpliwości nie ma, a w jego ocenie przemówienie nie "przykryło całości", którą ocenił pozytywnie.

RadioZET.pl/Interia