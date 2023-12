Zajmowała się finansami, została ministrem zdrowia. Kim jest Izabela Leszczyna?

Izabela Leszczyna została ministrem zdrowia, choć w nowym rządzie chciała być odpowiedzialna za finanse. Dla posłanki PO jest to pierwsza styczność z ochroną zdrowia, ale Donald Tusk i tak bronił jej wyboru, twierdząc, iż szefowa resortu ma potrzebne do tej funkcji „nadzwyczajne kompetencje, empatię i zrozumienie”.

-Kluczową sprawą w skutecznej ochronie zdrowia jest, oczywiście, mądre, zdecydowane dysponowanie finansami publicznymi. Wielu z was sądziło, że pani Izabela Leszczyna będzie odpowiedzialna za finanse. Ale, jak wiecie, finanse, pieniądze publiczne, które są i będą w jeszcze większym stopniu zaangażowane w ochronę zdrowia (...) wymagają nadzwyczajnej kompetencji, ale też empatii i zrozumienia. Nikt lepiej się do tej trudnej przecież roli – niektórzy uważali, że straceńczej – a ja wam powiem, że kiedy pani poseł powiedziała, że bierze to na swoje barki, to od razu wiedziałem, że to nie jest misja straceńcza i że dzięki pani poseł Leszczynie damy radę – powiedział premier podczas prezentacji rządu.

Tusk dodał też podczas exposé, że wierzy, iż dzięki nowej minister zdrowia "ludzie w Polsce zobaczą, że można naprawdę mądrze, skutecznie wykorzystywać te gigantyczne środki finansowe, jakie powinny służyć skutecznie ochronie zdrowia oraz wszystkim pacjentkom i pacjentom".

Izabela Leszczyna: wiek, wykształcenie

Izabela Leszczyna jest jedną z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej i posłanką tej partii od 2007 roku. W latach 2013 -2015, pod koniec przedostatniej kadencji rządu Donalda Tuska, posłanka była wiceminister finansów i pełnomocnik do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

Leszczyna urodziła się 3 września 1962 r. w Częstochowie. Ukończyła studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz liczne studia podyplomowe, w tym audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990-1996 była nauczycielką języka polskiego oraz opiekunką Samorządu Uczniowskiego. W latach 1996 – 2007 była konsultantką ds. organizacji i zarządzania oraz pomiaru dydaktycznego i ewaluacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

Podczas pracy w ministerstwie finansów i w roli pełnomocnika rządu ds. informacji i edukacji finansowej do jej obowiązków należała między innymi: identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej. W resorcie finansów Leszczyna nadzorowała też Departament Prawny, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Departament Rozwoju Rynku Finansowego oraz Biuro Edukacji Finansowej). W Sejmie IX, obecnej kadencji została wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Izabela Leszczyna: mąż, dzieci, rodzina

Izabela Leszczyna jest związana z Częstochową, gdzie mieszkała także po tym, jak dostała się do Sejmu. Jej mąż, Andrzej, jest informatykiem. Para ma jedną córkę.

Posłanka PO sama o sobie pisze, że uwielbia jeździć samochodem, wycieczki nad morze i rozmowy z rodziną, która mieszka w różnych częścią Polski.

- Jednak moją prawdziwą pasją jest moja praca, dlatego wciąż się uczę, podejmując nowe studia podyplomowe, które pomagają mi realizować zawodowe cele, kiedyś wspierać innych nauczycieli w ich trudnej pracy, potem pracować w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży, aż w końcu w Ministerstwie Finansów – podkreśla swoje osiągnięcia posłanka PO.

Izabela Leszczyna: partia, wybory

Leszczyna weszła do Platformy Obywatelskiej w 2003 r. W 2006 dostała się do rady miasta w Częstochowie, ale nie sprawowała mandatu długo, bo jedynie rok. Szybko dostała się bowiem do Sejmu po raz pierwszy (2007 r.), a później uzyskiwała reelekcję.

Leszczyna startowała też w wyborach na prezydenta Częstochowy w 2010 roku. Dostała się do drugiej rundy głosowania, ale już po pierwszej sporą przewagę miał Krzysztof Matyjaszczyk (SLD), który ostatecznie objął stanowisko włodarza miasta.

