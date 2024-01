Jacek Sasin zeznaje: to była decyzja Mateusza Morawieckiego

Jacek Sasin powiedział przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych, że ta forma przeprowadzenia wyboru prezydenta była pomysłem Adama Bielana. - To nie jest żadna tajemnica. Nie usłyszałem tego od posła Bielana, ale posiadłem takie informacje, że on taką ideę przedstawił, odnosząc się do już obowiązującej ustawy z 31 marca i do już obowiązujących za granicą regulacji, m.in. w Niemczech - powiedział Sasin.

Polityk PiS potwierdził, że druk kart wyborczych przez PWPW opierał się na decyzji premiera Mateusza Morawieckiego. - PWPW podjęła tę decyzję na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów. Szczegółów nie mogę podać, bo ta instytucja mi nie podlegała, tylko MSWiA - stwierdził Sasin.

- Kto zdecydował, że przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych zostanie powierzone Poczcie Polskiej i PWPW? - pytał przewodniczący komisji Dariusz Joński.

- Prezes Rady Ministrów - odpowiedział Sasin. - Czyli? - dopytywał Joński - Premier - potwierdził Jacek Sasin.

W uchwale powołującej komisję do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".

