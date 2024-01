Jarosław Gowin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Co ujawni?

Jarosław Gowin ma się pojawić w Sejmie we wtorek 9 stycznia. Będzie on pierwszym świadkiem przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Gowin od wielu miesięcy nie udzielał się publicznie. Jego przesłuchanie ma się rozpocząć o godz. 14. Będziemy je relacjonować i transmitować na RadioZET.pl.

"To, co powie Gowin, może stać się źródłem problemów dla PiS, Kaczyńskiego, premiera, a nawet prezydenta Dudy – odwróci też pewnie przynajmniej chwilowo uwagę od kontrowersji wokół TVP i sprawy Kamińskiego i Wąsika. Gowin przypomni Polakom, jak skrajnie nieodpowiedzialnie zachowywał się PiS 3,5 roku temu i jak blisko państwo było od katastrofy" - pisze onet.pl.

Jarosław Gowin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

- Myślę, że on ma bardzo dużo informacji, szczególnie politycznego creme de la creme, gdzie odbywały się rozmowy przy Nowogrodzkiej, albo w KPRM, czy na warszawskim Żoliborzu - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Lewicy Tomasz Trela.

- Jestem przekonany, że pan premier J. Gowin jednak powie, kto był inspiratorem i komu najbardziej zależało na tych wyborach, żeby te wybory się pilnie odbyły, nawet z zagrożeniem, według mnie, z zagrożeniem życia i zdrowia Polaków. Pan premier J. Gowin powie dlaczego sprzeciwiał się tym wyborom, czy wynikało to z łamania Kodeksu Wyborczego, łamania Konstytucji, czy z zagrożenia epidemiologicznego? Jestem przekonany, że osoba z wewnątrz władzy, która w pewnym momencie nie chciała przekroczyć Rubikonu, to może być przełomowy świadek na samym początku – mówił w Popołudniowym Gościu Radia ZET poseł KO Jacek Karnowski.

W podcaście "Podejrzani Politycy" dziennikarze RadioZET.pl mówili, że zeznania Gowina mogą dosłownie zmienić historię, bo po odejściu z rządu Morawieckiego niewiele mówił on o prawdziwych kulisach podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu. Komisja będzie także okazją do tego, aby ujawnić, jaka presja była na nim wywierana, gdy zastanawiał się, co zrobić w obliczu szykowanych wyborów kopertowych. Sam Gowin nie ma już nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania.

Kolejną osobą, która ma zostać przesłuchana przed komisją, jest b. marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS). Jak zapewnił Waldemar Buda, wszyscy wezwani świadkowie stawią się na komisji. - My prawo szanujemy - oświadczył poseł PiS.

Zadaniem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych ma być przede wszystkim "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Źródło: Radio ZET