Kaczyński domaga się dymisji po incydencie w Sejmie. Zapowiedział wniosek klubu PiS

Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu po tym, jak gaśnicą zgasił świecę chanukową podczas uroczystości religijnej w parlamencie. Incydent wywołał powszechne potępienie, a na posła Konfederacji prezydium Sejmu nałożyło najsurowszą możliwą karę - obniżki uposażenia na 3 miesiące, zabrania diety poselskiej na pół roku i skierowanie do prokuratury wniosku o ściganie Brauna.

Szokujące sceny w Sejmie zostały skomentowane na korytarzu parlamentarnym przez Jarosława Kaczyńskiego. - Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno było atakować kościoły, nieustannie atakowane są uroczystości o charakterze żałobnym, to się dzieje miesiąc w miesiąc. Są zachęty w tym kierunku ze strony obecnej większości parlamentarnej - mówił prezes PiS na nagraniu udostępnionym przez serwis Wprost.pl.

Incydent z Braunem w Sejmie. Kaczyński chce dymisji Hołowni

Dodał: - W ciągu tych ostatnich lat, niszczone są podstawy kulturowe naszego porządku nie tylko politycznego, ale i cywilizacyjnego niszczone są w sposób zamierzony. Kaczyński zapowiedział również wniosek o odwołanie marszałka Sejmu.

- To jest jeden wielki show, a nie Sejm. To jest robienie widowiska z czegoś, co jest poważne, a cel działalności, która ma podważyć system demokratyczny i naszą cywilizację sprowadza się do tego, żeby było show

Wcześniej Kaczyńskiemu wtórowali inni politycy PiS, którzy domagali się wyjaśnień ze strony Hołowni po incydencie z Braunem. Niektórzy wzywali do dymisji marszałka Sejmu, który sobie ich zdaniem nie poradził sobie z kontrowersyjną sytuacją.

Źródło: Radio ZET/Wprost.pl