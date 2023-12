KO i Polska 2050 tłumaczą się z ustawy wiatrakowej. "Nie rozumiem paniki"

Polityka żyje tzw. ustawą wiatrakową, a politycy PiS już ogłosili pierwszą "wrzutkę" sejmową nowej koalicji i wybuch prawdziwej afery. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 tłumaczą zapisy projektu. W programie Radia ZET sprawę wiatraków wyjaśniały Joanna Mucha i Barbara Nowacka.

Ustawa wiatrakowa - o co chodzi?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt ustawy, w którym oprócz zapisów dotyczących cen energii znalazła się m.in. propozycja liberalizacji przepisów dotyczących budowy lądowych elektrowni wiatrowych. Autorzy chcą zwiększania udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym, co ma być niezbędne m.in. dla obniżania kosztów energii dla odbiorców.

Według założeń projektu dopuszczalna odległość wiatraków od zabudowy wielorodzinnej to 300 metrów, a od domów jednorodzinnych - 400 metrów. Nowelizacja przewiduje też możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości 300 metrów od rezerwatów przyrody i parków narodowych. "W przypadku nowocześniejszych urządzeń o niskim natężeniu hałasu ich lokalizacja będzie mogła nastąpić w bliższym otoczeniu zabudowy mieszkaniowej. Wiatraki cichsze będą mogły stanąć bliżej, natomiast te głośniejsze powinny być lokowane znacznie dalej od zabudowań, tak aby nie powodować uciążliwości" - wyjaśniono w projekcie.

Fundacja Basta odnotowała zaś, że projekt zakłada ponadto zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami "umożliwiające wywłaszczanie osób prywatnych w celu budowy elektrowni wiatrowych i innych inwestycji OZE, ponieważ po wejściu w życie projektu budowa inwestycji OZE będzie celem publicznym".

Koalicja tłumaczy się z "afery wiatrakowej"

W programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET zapisy projektu ustawy tłumaczyły członkinie dwóch partii, które zgłosiły dokument. - To jest projekt napisany przez naszych przyjaciół z KO, nie przez nas. Z naszej strony były konsultacje dotyczące tego projektu - zapewniła Joanna Mucha z Polski 2050.

- Nie rozumiem zupełnie paniki, która została wywołana, bo to jest projekt, który mrozi ceny energii. Jeśli chcemy mieć tanią energię, to musimy w końcu odblokować budowę wiatraków. Nie ma 300 metrów. Jest dokładna tabela, która dokładnie przelicza, gdzie będzie mógł stać wiatrak w stosunku do hałasu, który emituje - tłumaczyła.

Czy wiatraki pojawią się w promieniu 300 m od domów? - Nawet te nowoczesne wiatraki emitują tyle hałasu, że najbliższa odległość od domu to będzie 550-600 metrów - przekazała. - Sytuacja każdej z tych osób się poprawi. Te głośniejsze wiatraki będą musiały być dalej lub będą musiały zostać naprawione - dodała.

Z kolei Barbara Nowacka mówiła, że w projektach zdarzają się nieprecyzyjne zapisy, które mogą być źle zrozumiane. - Żadnych wywłaszczeń nie będzie. Jeśli można to tak zinterpretować, zadbamy o takie poprawki, żeby nie było wątpliwości. [...] Nie będzie żadnych wywłaszczeń. Wszyscy będą bezpieczni - podkreślała polityczka KO. - Nie wiem, kto wprowadził ten zapis. Mogę obiecać, że to skorygujemy - podsumowała.

