Konferencja nowego ministra nauki. Szef resortu wprowadza zmiany po Czarnku

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, że wprowadził zmiany odnośnie do decyzji swojego poprzednika Przemysława Czarnka, który dokonał wyboru Polskiej Komisji Akredytacyjne.

W skład PKA wchodzi 100 członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie Komisji zostają powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Minister nauki podjął decyzję. Wprowadził zmiany po Czarnku

- Mój poprzednik zrobił to 23 listopada tego roku, więc już po wyborach i wiedząc, że już nie będzie ministrem. Dokonał tego wyboru w naszej ocenie zupełnie niepotrzebnie, bo przecież nie musiał tego robić - przyznał. Przypominał, że kadencja PKA - gremium eksperckiego oceniającego jakość kształcenia na polskich uczelniach - rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i potrwa cztery lata.

- Korzystając ze swoich uprawnień dokonałem zmian. Ze 100 osób, które powołał pan minister, ok. 25 osób postanowiłem odwołać [...] i w to miejsce powołać nowe - przekazał Wieczorek. Dodał, że na przewodniczącego PKA powołał prof. Janusza Uriasza - wykładowcę Politechniki Morskiej w Szczecinie i prorektora tej uczelni ds. innowacji i rozwoju. Jak wyjaśnił, decyzja wynika z tego, iż chciałby, aby "PKA miała reprezentację wielu różnych środowisk, wszystkich dziedzin naukowych, różnych uczelni".

Chcielibyśmy poprawić jakość pracy tego gremium. Zapowiedziałem swój udział na pierwszym posiedzeniu PKA, by porozmawiać także o planach działania komisji - Dariusz Wieczorek

- Chcemy absolutnie zachować niezależność tego gremium i pokazać, że jest ono reprezentatywne. Wszystkie osoby, które zostały w skład komisji powołane, są zgłoszone przez środowisko akademickie - podkreślił. Przekazał, że 100 członków PKA zostało wybranych spośród 400 kandydatów. Potwierdził też, że w składzie znalazły się osoby wskazywane przez Naczelną Izbę Lekarską.

Część kierunków lekarskich zostanie wygaszona? Wieczorek komentuje

Pojawiło się także pytanie o decyzje dotyczące ewentualnego wygaszania nowo uruchomionych kierunków lekarskich, które otrzymały negatywną opinię PKA. - Komisja jest samorządna i niezależna, więc to pytanie do tych, którzy będą kierowali jej pracami od 1 stycznia. Decyzje ws. kontroli i weryfikacji będzie już podejmowała PKA. [...] Na pewno jako minister nie chciałbym wnikać w jej działania. Zostali tam powołani mądrzy, rozsądni ludzie, będą wiedzieli, co trzeba zrobić - tłumaczył Wieczorek.

Czy rozważane jest wprowadzenie egzaminów w trakcie studiów, by weryfikować poziom nauczania kierunków lekarskich? - To pytanie do środowiska akademickiego i uczelni medycznych. My rozpoczynamy dyskusję nad Białą Księgą, dotyczącą reformy ministra Gowina [szef resortu nauki w latach 2015-20 - red.]. Z tego będą też wynikały pewne modyfikacje, które trzeba do ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzić. Jeżeli będą takie postulaty tego środowiska, będziemy to analizowali - podsumował szef MNiSW.

