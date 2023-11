Wybory parlamentarne 2023 zakończyły się formalnym zwycięstwem PiS. Jednak to dotychczasowa demokratyczna opozycja (KO, Lewica, Trzecia Droga) będzie miała większość sejmową w nowej kadencji.

"To koniec PiS, jakie znamy. To nie tylko kwestia przegranych wyborów"

I chociaż prezydent Andrzej Duda powierzył w pierwszej kolejności misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończy się ona niepowodzeniem. A to może pogorszyć nastroje w dotychczasowym obozie władzy, o czy mówiła m.in. dr Anna Materska-Sosnowska w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy".

- PiS wpada w poważne turbulencje. Nie będę wnikać w to, co miał na myśli Donald Tusk, mówiąc, że „ich już nie ma”. Ale jestem przekonana, że to koniec PiS, jakie znamy – dużej, silnej partii z bardzo wyrazistym liderem, jakim jest Jarosław Kaczyński - podkreśliła politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkini zarządu Fundacji Batorego.

Jej zdaniem potencjalny kryzys w PiS "nie jest tylko kwestia przegranej w ostatnich wyborach". - Za chwilę mamy wybory samorządowe oraz elekcję do Parlamentu Europejskiego i nic nie wskazuje na to, by PiS w uczciwej walce mogło je wygrać - przyznała. Nawiązywała również do trudnego zadania, jakie stoi przed Morawieckim.

Będziemy świadkami smutnych obrazków dla PiS. Stół negocjacyjny będzie pusty - dr Anna Materska-Sosnowska

Ekspertka skomentowała również „oferty” polityczne, jakie rządzący składają PSL. W jej opinii - mimo, iż PiS miało proponować Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi nawet fotel premiera - ludowcy „nie mają żadnego interesu w tym, żeby ratować władzę PiS”. - Przypomnijmy, że PiS przez 8 lat niszczył tę partię, zwłaszcza na wsi - zaznaczyła.

Źródło: Radio ZET