Krzysztof Hetman: kim jest polityk PSL? Żona, dzieci, oświadczenie majątkowe

Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego działalność polityczną rozpoczął ponad 20 lat temu, w 2002 roku, kiedy kandydował do Sejmiku Województwa Lubelskiego z ramienia PSL. Nie uzyskał wówczas mandat. Prezesem PSL został kilka lat później, w 2010 roku. Krzysztof Herman od lat zasiada w Parlamencie Europejskim. W wyborach parlamentarnych w 2023 uzyskał mandat posła X kadencji z ramienia koalicji Trzecia Droga (z wynikiem 28 876 głosów). Przybliżamy najważniejsze informacje z życia zawodowego i prywatnego polityka.

Krzysztof Hetman – pochodzenie, wykształcenie

Krzysztof Hetman urodził się 27 czerwca 1974 roku w Lublinie. Tam, na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie ukończył studia politologiczne. Pracował w otwartym funduszu emerytalnym. Od 2002 był zastępcą dyrektora, a od 2005 do 2007 pełnił funkcję dyrektora departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim województwa lubelskiego. 18 grudnia 2007 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2010 został wybrany na prezesa PSL w województwie lubelskim, jednak 1 grudnia 2010 zrezygnował z tej funkcji w związku z powołaniem na urząd marszałka województwa lubelskiego. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku Krzysztof Hetman uzyskał 10 804 głosy, ale po wyborach odmówił ślubowania (mandat wygasł).

W grudniu 2012 wybrano go na wiceprezesa partii. W wyborach do Europarlamentu w 2014 jako kandydat PSL w okręgu lubelskim uzyskał mandat eurodeputowanego z wynikiem 24 862 głosy. W 2019 roku z ramienia Koalicji Europejskiej jako reprezentant PSL z powodzeniem ubiegał się o reelekcję (otrzymał 105 908 głosów).

Krzysztof Hetman – oświadczenie majątkowe

W oświadczeniu majątkowym polityka opublikowanym w 2019 roku czytamy, że jest posiadaczem domu o powierzchni 204 m2, wartym około 650 tys oraz działki wartej 200 tys. złotych. Zgromadzone oszczędności w obcych walutach wynosiły 441, 489 tys. euro.

Po złożeniu przez Krzysztofa Hetmana oświadczenia majątkowego w 2019 roku rolnicze związki zawodowe rozpętały burzę, twierdząc, że poseł oszczędza znacznie więcej, niż zarabia. Sprawę wyjaśniał nawet Urząd Skarbowy. Hetman tłumaczył, że otrzymywał diety, które są źródłem oszczędności, a nie są wliczane do dochodu.

– Do moich oświadczeń majątkowych nikt nie ma zastrzeżeń. One są bardzo skrupulatnie sprawdzane. Gdyby mnie "dobra zmiana" złapała na jakimkolwiek nierzetelnym wypełnianiu oświadczeń majątkowych, to już dawno by mnie "zgrillowała" – mówił Hetman w mediach.

Krzysztof Hetman – życie prywatne: żona, dzieci

O życiu prywatnym Krzysztofa Hetmana wiemy niewiele: w mediach społecznościowych polityk nie dzieli się tego typu informacjami. Mimo że jest bardzo aktywny w sieci, większość jego postów dotyczy głównie kariery zawodowej. Wiadomo jedynie, że żoną Krzysztofa Hetmana jest Magdalena Hetman, mają też dzieci.

Krzysztof Hetman – poglądy

Krzysztof Hetman głośno mówi o prawach mniejszości. W Parlamencie Europejskim poparł rezolucję, która zakłada, że UE staje się strefą wolności dla LGBT. Jak pisze o sobie Krzysztof Hetman:

"Chciałbym dla siebie i moich dzieci, abyśmy żyli w świecie, gdzie jakiekolwiek prześladowania są obrzydliwą formą przemocy i są zwyczajnie tępione. Bo w moim przekonaniu nie ma znaczenia czy mówimy o osobach LGBT, mniejszościach narodowych, religijnych czy jakiejkolwiek innej grupie ludzi. Prześladowania są złe i nie wolno do nich dopuszczać".