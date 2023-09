Człowiek Morawieckiego "jedynką" na liście PiS. Od roku promuje się w okręgu, choć nie jest posłem

Krzysztof Szczucki pochodzi z Elbląga (jego szkolny kolega dostał w ramach programu nazywanego "willa plus" wartą dwa miliony złotych posiadłość pod tym miastem). Studiował w Warszawie i to ze stolicą związał swoją zawodową karierę. Nie ma zatem żadnych związków z Grudziądzem, Toruniem czy innymi miejscami w województwie kujawsko-pomorskim, które regularnie odwiedza od wielu miesięcy. Wszystko pod kątem zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Jest też doktorem habilitowanym nauk prawnych. W 2020 roku został prezesem Rządowego Centrum Legislacji. - "Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy zapewnienie koordynacji działalności legislacyjnej Rady Ministrów [...], opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego" - czytamy na stronie RCL.

Krzysztof Szczucki promuje się na Kujawach. Choć nie jest posłem

Co jest istotne w kontekście tego, czym zajmował się w ostatnim czasie szef tej instytucji, bo fanpage Szczuckiego na Facebooku został założony w kwietniu 2022 roku. Przez pierwsze miesiące trafiały tam jedynie informacje związane z jego działalnością w RCL - o nowych projektach ustaw, udziale w konferencjach, prowadzeniu wykładów czy obecności na ważnych państwowych rocznicach.

Pierwsze wzmianki o obecności w woj. kujawsko-pomorskim pojawiają się w październiku. Wtedy to Szczucki najpierw pozdrawia z Torunia, gdzie ogląda żużlowe Grand Prix, a następnie z Grudziądza. Jego regularne wizyty w swoim przyszłym okręgu wyborczym zaczynają się w grudniu 2022 roku. Ten moment można uznać za początek jego nieoficjalnej kampanii wyborczej do Sejmu.

W połowie grudnia Szczucki odwiedza gospodarza Bazyliki Kolegiackiej w Grudziądzu ks. Dariusza Kunickiego. Następnego dnia jest już w Toruniu, gdzie ciepło przyjmuje go prezydent Michał Zaleski wraz z zastępcą Adrianem Mólem [Toruniem rządzi "egzotyczna" koalicja bezpartyjnego prezydenta z PO i PiS - red.]. W styczniu wizyty szefa RCL na Kujawach zaczynają robić się coraz częstsze. Odwiedza m.in:

Aleksandrów Kujawski - spotkanie z księdzem

Rypin - spotkanie z samorządowcami i pracodawcami

Grudziądz - przekazanie wozów strażackich, ale też spotkanie z prezesem klubu żużlowego, na którym Szczucki dostaje karnet na cały sezon.

Kilka dni później szef Rządowego Centrum Legislacji chwali się, że m.in. przy jego udziale żużlowiec Wadim Tarasienko otrzymuje polskie obywatelstwo. Wypada dodać, że Szczucki od roku jest regularnym gościem mediów rządowych i sprzyjających władzy. Udziela wywiadów toruńskiej TV Trwam, pojawia się w TVP Bydgoszcz (która wyemitowała m.in. "bardzo osobisty wywiad" z nim), występuje w przejętej przez Orlen "Gazecie Pomorskiej", gdzie odpowiada na pytania o sprawy regionu.

Człowiek Morawieckiego i jego "biuro społeczne"

Zabiera także kujawsko-pomorskich samorządowców do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, by rozmawiać o trasie ekspresowej S5. Chwali się "dopinaniem" sprawy remontu Stadionu Centralnego z Grudziądzu podczas rozmowy z ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem. Nie wiadomo, w jakim charakterze to robi, bo sprawy sportu czy transportu nie leżą w gestii RCL-u, a Szczucki nie jest przecież parlamentarzystą.

Wiosną następują dwa przełomowe momenty. Krzysztof Szczucki w marcu bryluje w Grudziądzu na regionalnym kongresie Polska Wielki Projekt. Tam prezentuje swój kompleksowy raport o mieście. - Raport to 100 stron wyzwań, jakie stoją przed miastem, świadectw mieszkańców na temat, co myślą o Grudziądzu, z czego są zadowoleni, a z czego nie są zadowoleni. To dobry punkt wyjścia do ogromnej zmiany, która przed nami - mówi szef RCL na konferencji prasowej. Raport trafia na jego stronę szczucki2023.pl.

fot. Facebook/Krzysztof Szczucki

Z kolei w kwietniu w Grudziądzu oficjalnie otwarte zostaje biuro społeczne Krzysztofa Szczuckiego. Czyli coś a'la biuro poselskie, z tym że - przypomnijmy - szef RCL nie jest posłem. Na konferencji Szczucki pytany jest przez dziennikarzy o to, dlaczego biuro akurat w Grudziądzu, skoro pochodzi z Elbląga. Odpowiada, że "bardzo lubi to miasto". Zapewnia też, że za wynajem biura, jego wyposażenie oraz wynagrodzenie pracownicy płaci z własnej kieszeni. Za dwa miesiące to samo zrobi w Toruniu.

Wybory 2023. Szczucki "lokomotywą" PiS w Toruniu

Co jeszcze wiosną robi człowiek odpowiedzialny za powstawanie rządowych projektów aktów prawnych? Np. rozdaje kwiaty z okazji Dnia Kobiet mieszkankom Grudziądza. Tydzień później na ulicach Torunia wręcza ludziom encykliki papieskie (w ramach ogólnopolskiej akcji PiS, związanej z obroną Jana Pawła II). Wręcza również w Toruniu medale uczestnikom Biegu Tropem Wilczym, a niedługo potem nagrody zwycięzcom turnieju szachowego. Do tego marsz papieski w Grudziądzu czy prezentacja stołów wielkanocnych w Lubrańcu - wszędzie tam nie mogło go zabraknąć.

fot. Facebook/Krzysztof Szczucki

Szczucki w swojej autopromocji podpiera się też funkcjonariuszami służb mundurowych. Wiosną spotyka się z komendantem straży pożarnej w Grudziądzu Robertem Gutowskim i urządza sobie wizytację na placu budowy nowej komendy PSP. Nie wiadomo, w jakim charakterze to robi, bo nadzór nad strażą pożarną pełni wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Zaś w lipcu spotyka się z dowódcą 1. Dywizji Piechoty Legionów. - Rozmawialiśmy zwłaszcza o formowanym 3. Pułku Saperów w Chełmnie. Cieszę się, że [...] żołnierze Polskiego Wojska będą dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo" - pisze na Facebooku.

Prezes RCL w maju staje się nośnikiem serii dobrych wiadomości dla województwa kujawsko-pomorskiego. "Grudziądz będzie miał nowy dworzec kolejowy!", "Grudziądz będzie miał nową strażnicę strażacką!". "W Grudziądzu powstanie elektrownia gazowo-parowa", "GKM Grudziądz S.A. będzie miał kolejnego sponsora (Orlen)!", "Autostrada A1 zostanie rozbudowana o trzeci pas ruchu między Toruniem a Włocławkiem". Wszystko to ma wytworzyć wrażenie, że bez Szczuckiego to wszystko by się nie udało. Podobnie jak rozbudowa Szkoły Muzycznej w Konecku, nowa droga w gminie Skrwilno czy pieniądze na ochronę zabytków w Grudziądzu.

Krzysztof Szczucki od początku roku był kilkadziesiąt razy w województwie kujawsko-pomorskim. Choć zadania jego centrum nie są związane z pracą w terenie, szczególnie jeśli są wykonywane tylko w jednym z szesnastu województw. 31 sierpnia jego starania opłaciły się. Jarosław Kaczyński mianował go wyborczą "lokomotywą" w okręgu toruńskim. Szczucki jest człowiekiem Mateusza Morawieckiego, koordynatorem Akademii Prawa i Sprawiedliwości oraz współtwórcą kontrowersyjnej ustawy nazywanej "lex Tusk". Ma niemal pewne miejsce w przyszłym Sejmie. Już jako poseł.