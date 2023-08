Michał Kołodziejczak wystartuje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Lider AGROunii został zaprezentowany w środę na Radzie Krajowej PO jako "jedynka" w okręgu konińskim (woj. wielkopolskie). Decyzja ta wywołał ogromnie poruszenie wśród opinii publicznej, nikt bowiem nie spodziewał się takiego aliasu.

Kołodziejczak: zrobię wszystko, by w Polsce żyło się normalnie

Sam zainteresowany był gościem najnowszego odcinka podcastu "Machina Władzy" w Radiu ZET, w którym tłumaczył się z tego zaskakującego ruchu. - Zrobię wszystko, by w Polsce żyło się normalnie. Mnie te krytyczne komentarze kompletnie nie interesują. Różnie się ocenia kogoś, kto podejmuje słuszną decyzję. Jestem na to gotowy, bo wiem, że to nie opinie różnych stronników udowadniają słuszność danej decyzji - powiedział.

- Możemy spierać się na różne argumenty, patrzeć na świat w różny sposób, ale nie pozwolę, by władza ingerowała w życie ludzi i śledziła ich tak bardzo, jak do tej pory. Nie pozwolę, by władza zamykała się na ludzi. Ja się mogę z kimś, kto rządzi, nie zgadzać. Ale żyjemy w XXI wieku. Gdzie jest demokracja? Ludzie mają ze sobą rozmawiać - postulował.

Zaznaczył, że choć sporo osób może skrytykować go za sojusz z Tuskiem, to przyznał, że "nie ma zamiaru iść z Kaczyńskim, który wydał pół miliona na podsłuchiwanie go Pegasusem" i który "wykorzystuje policję do gnębienia mnie i mojej rodziny". Zdradził też, że "w najbliższych dniach" opowie szczegóły historii, która wydarzyła się na przestrzeni ostatniego roku i uderzyła w jego najbliższych.

To niesamowite, gdy policjanci sami mówią, że to są naciski z góry. To są sprawy skandaliczne. Nie będę chował głowy w piasek. To było użyte wobec mnie, wobec mojej rodziny. Mój dom był obserwowany Michał Kołodziejczak

- I dzisiaj tylko w imię tego, żeby ktoś klepał mnie po plecach, ja mam powiedzieć, że ja nie będę rozmawiał z Tuskiem? Będę rozmawiał z każdym, kto powie, że ułożymy to wszystko w Polsce na nowo - dodał. Nie chciał ujawnił kuluarowych szczegółów negocjacji z Tuskiem, ale zaprzeczył słowom przedstawicieli PSL, jakoby "był dogadany z PO już dwa tygodnie temu".

"Jestem cholernie zimnym człowiekiem. Nie da się mnie kupić"

Kołodziejczak zwrócił też uwagę, że media publiczne na usługach PiS "wpajają ludziom do głowy kłamstwa i głupoty". - Dzisiaj się z tym spotykam, z ogromnym atakiem mediów publicznych, linczem i hejtem. Ale ja uwielbiam takie momenty, bo wiem, że wtedy idziemy w dobrym kierunku - oznajmił.

Kołodziejczak musiał się jednak skonfrontować ze słowami, które pod koniec czerwca na antenie Radia ZET wypowiedział pod adresem Donalda Tuska. - Tusk cofnął Polaków o kilka wieków, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, a ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, czy Irlandii - mówił wtedy. Jak się do tego odniósł?

- To jest tak, jak w tytule pańskiej audycji: machina władzy. W polityce nie ma emocji, miłości albo nienawiści. Są sprawy do załatwienia - przekonywał. Na pytanie, czy w takim razie za decyzją o współpracy z KO stała zimna kalkulacja, potwierdził i odparł: - Ja jestem cholernie zimnym człowiekiem. Nie da się mnie kupić. [...] Nie jestem grzecznym chłopcem, idę się bić.

Kołodziejczak o aborcji: zrobiłbym referendum tylko dla kobiet

W rozmowie pojawił się wątek światopoglądowy. Kołodziejczak został zapytany o to, jak się ustosunkowuje do kwestii aborcji. Przypomnijmy, że jeszcze przed kilkoma miesiącami Donald Tusk zapowiadał, że na listach KO nie znajdzie się miejsce dla przeciwników liberalizacji prawa do przerywania ciąży.

Chciałbym, jeżeli byłoby to możliwe, zrobić tak, by o prawach kobiet decydowały kobiety. Ja i pan - my dzieci nie będziemy rodzić. [...] Chciałbym, żeby właśnie te kobiety zdecydowały między sobą, jak to ma wyglądać, a ja powiem im: tak chcecie, wy decydujcie. Jestem za tym, żeby ludzie świadomie decydowali. Nie będę osądzał ludzi za ich decyzje światopoglądowe i inne Michał Kołodziejczak

Podkreślił, że jego zdanie jest "oczywiście bardziej konserwatywne". - Nie będę sobie zaprzeczał. Nie po to współpracuję z ludźmi, którzy są różni, żeby pokazywać, że Polska składa się z mieszaniny jednorodnej, która po wymieszaniu stanowi koktajl, gdzie nie możemy nic od siebie odróżnić. Jeżeli ktoś tak myśli, to ma przepis na porażkę - dodał.

Czy w takim razie w głosowaniach ws. aborcji i związków partnerskich oczekiwałby wolności sumienia dla posłów? - Jestem za tym, żeby dać ludziom w Polsce wolność. Także wolność wybierania. Ja bym w ogóle zrobił referendum dla kobiet. Niech decydują, niech się najpierw dogadają. Stwórzmy takie pole do dyskusji - podsumował ten wątek.

RadioZET.pl