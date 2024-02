Monika Pawłowska za Mariusza Kamińskiego. Wszystko o byłej posłance Lewicy

Monika Pawłowska rozpoczęła swoją działalność po lewej stronie sceny politycznej, ale – ku zaskoczeniu wielu wyborców – w trakcie IX kadencji Sejmu opuściła klub parlamentarny Lewicy. Obecnie działaczka jest związana z Prawem i Sprawiedliwością. Jak prezentuje się dotychczasowa polityczna kariera Pawłowskiej? Co warto wiedzieć o jej poglądach i postulatach?

Monika Pawłowska – życiorys, wiek, wykształcenie

Monika Pawłowska urodziła się 15 czerwca 1983 roku w Rykach (woj. lubelskie). Najpierw studiowała stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim. W życiu zawodowym pracowała na rozmaitych stanowiskach menadżerskich; prowadziła również swoją działalność gospodarczą.

Monika Pawłowska – działalność polityczna, SLD, Wiosna, Porozumienie, PiS

Monika Pawłowska rozpoczęła swoją karierę polityczną od przynależności do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Działaczka kierowała biurem poselskim swojej ciotki – Stanisławy Prządki, posłanki na Sejm. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku startowała do rady powiatu ryckiego z list koalicji SLD Lewica Razem, ale nie uzyskała mandatu.

W 2019 roku Monika Pawłowska została koordynatorką partii Wiosna w województwie lubelskim. Tego samego roku startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach parlamentarnych – te drugie zakończyły się powodzeniem; Pawłowska zdobyła wówczas ponad 12 tys. głosów w okręgu chełmskim. Zasiadła w ławach sejmowych, reprezentując Wiosnę w ramach ówczesnego porozumienia partii lewicowych.

W 2021 roku oznajmiła — ku zdumieniu wyborców oraz partyjnych kolegów i koleżanek — że przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Zaznaczyła na X (wtedy jeszcze Twitterze), że nie wstępuje jednak do klubu parlamentarnego PiS i planuje pozostać posłanką niezrzeszoną. Słowa nie dotrzymała – zaledwie pół roku później po raz kolejny zmieniła partyjne barwy, rezygnując z członkostwa w Porozumieniu i przechodząc do klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Monika Pawłowska — wybory 2023, Mariusz Kamiński

Monika Pawłowska startowała w wyborach parlamentarnych 2023 z list PiS. Nie uzyskała mandatu poselskiego – w okręgu wyborczym nr 7 zdobyła ponad 10,5 tys. głosów. W obliczu skazania byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika w grudniu 2023 roku na karę więzienia i prawdopodobnymi stratami mandatów media poinformowały, że Pawłowska — zgodnie z wynikami z okręgu chełmskiego — ma szansę na zastąpienie w Sejmie Kamińskiego.

Kamiński i Wąsik wyszli na wolność niedługo po osadzeniu w jednostkach penitencjarnych, ale mimo to kwestia ich mandatów — i obsadzenia osób, które mają ich zastąpić — pozostawała dyskusyjna. W lutym 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim; Monika Pawłowska znalazła się na niej jako pierwsza (zgodnie z uzyskanymi głosami). Jednocześnie w piśmie wskazano, że „nie jest to stanowisko w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu".

Monika Pawłowska — mandat poselski, powrót do Sejmu, ślubowanie poselskie

Monika Pawłowska wraca do Sejmu — portal Wirtualna Polska dowiedział się, że posłanka zdecydowała się przyjąć mandat po Mariuszu Kamińskim, choć od tego pomysłu miał odwodzić ją sam Jarosław Kaczyński. Serwis Onet cytuje natomiast oświadczenie, w którym Monika Pawłowska napisała: „Odpowiadając na pismo Marszałka Sejmu RP, podjęłam decyzję o przyjęciu propozycji objęcia mandatu poselskiego. Złożę wniosek o dołączenie do Klubu PiS po ślubowaniu, jednocześnie pozostając aktywnym członkiem partii. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom i przede wszystkim moim wyborcom za nieustające wsparcie”. Poseł Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował jednak na Twitterze, że Pawłowska nie zostanie przyjęta do klubu parlamentarnego PiS. Jego zdaniem „Pani Monika Pawłowska przyjęła 461. nielegalny mandat — mandat, którego de facto i de iure nie ma (vide art. 96 Konstytucji)”.

Posłanka potwierdziła doniesienia podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. W kontekście Mariusza Kamińskiego była pytana, czy przyjmując mandat, przyznaje, że były szef CBA nie jest już posłem. - Ja nic nie przyznaję, ja tylko odpowiadam na pismo marszałka Sejmu — stwierdziła. Informacje dotyczące ślubowania poselskiego Moniki Pawłowskiej nie są jeszcze znane.

Monika Pawłowska – kontrowersje, zmiany klubów

Monika Pawłowska nie uniknęła kontrowersji w dotychczasowej karierze politycznej. W momencie jej przejścia do Porozumienia przedstawiciele klubu Lewicy nie ukrywali zdumienia; twierdzili, że posłanka nie sygnalizowała wcześniej takich chęci, a o jej decyzji dowiedzieli się z mediów społecznościowych. Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział wówczas Polskiej Agencji Prasowej: - Pani poseł do ostatniej chwili pracowała dla klubu […]. Przejście z Lewicy, z Wiosny, z postępowej, progresywnej partii do partii człowieka, którzy jeszcze niedawno mówił, że słyszy głos zarodków, wydaje mi się dosyć groteskowe i niezrozumiałe.

Znacznie mniej dyplomatyczna była posłanka Katarzyna Kotula, która dobitnie skomentowała opinię Pawłowskiej dotyczącą opublikowanego w 2021 roku uzasadnienia aborcyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Niecały rok wcześniej posłanka brała udział w Strajkach Kobiet.

„«Przeczytałam uzasadnienie wyroku TK i inny wyrok nie mógł zapaść. Chcę, by kobiety, które urodzą chore dzieci, otrzymały realną pomoc państwa. I o to będę walczyła w klubie PiS.» - @Pawlowska_pl jak chciałaś zabłysnąć, to trzeba się było brokatem posypać Ty cholerna hipokrytko” (pisownia oryginalna – przyp. red.) – napisała wówczas w sieci Kotula.

Monika Pawłowska – mobbing, sąd koleżeński

Monika Pawłowska – jeszcze za czasów działalności w Wiośnie - mierzyła się z oskarżeniami o mobbing, które sformułował względem niej Przemysław Stefaniak. Mężczyzna pełnił wtedy funkcję koordynatora młodzieżówki Wiosny. Z dalszej działalności na rzecz partii miał zrezygnować m.in. przez Pawłowską.

Działaczka została osądzona przez sąd koleżeński Wiosny, który uznał, że polityczka dopuściła się niewłaściwego zachowania (m.in. poprzez stosowanie wulgaryzmów w komunikatach formułowanych w stronę wolontariusza). Stwierdzonych nieprawidłowości nie uznano jednak za mobbing.

Monika Pawłowska – poglądy i postulaty

Monika Pawłowska jeszcze w 2019 roku opowiadała się m.in. za wycofaniem finansowania lekcji religii, wprowadzeniem związków partnerskich, opodatkowaniem Kościoła, gwarancją ciepłych posiłków w każdej szkole i lekami na receptę za 5 złotych.

Już jako działaczka związana z Prawem i Sprawiedliwością nacisk kładzie przede wszystkim na:

budowanie mieszkań;

interesy małych i średnich przedsiębiorców;

wsparcie mieszkańców Lubelszczyzny;

krytykę przepisów liberalizujących aborcję (w rozmowie z Polsatnews.pl w 2022 roku mówiła: - Opozycja często wykorzystuje sytuacje do forsowania skrajnie ideologicznych projektów, które nie mają nic wspólnego z dobrem kobiet czy dzieci, a są tylko realizacją ich celów politycznych);

zieloną energię;

szeroko pojęte wartości chrześcijańskie.

Monika Pawłowska – mąż, dzieci, rodzina, życie prywatne

Monika Pawłowska zazwyczaj nie dzieli się w sieci swoim życiem rodzinnym ani prywatnym. Jednym z niewielu wyjątków są fotografie z jej mamą, które zostały opublikowane w sierpniu 2023 roku na Instagramie. W związku z zamieszczaniem w sieci przede wszystkim treści politycznych nie wiadomo, czy Monika Pawłowska jest mężatką ani, czy ma dzieci.

