"W poniedziałek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem wygłosi oświadczenie" - przekazała Kancelaria Prezydenta RP na platformie X. Rozmowa ma dotyczyć bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, ale w praktyce spodziewana jest również dyskusja o sytuacji w Prokuraturze Krajowej. Konferencję prezydenta będziemy relacjonować na żywo.

Oświadczenie Andrzeja Dudy po spotkaniu z Donaldem Tuskiem 15 stycznia - na żywo [TRANSMISJA]

Premier Donald Tusk poinformował podczas piątkowego wywiadu dla TVN24, TVP i Polsat News, że w poniedziałek o godz. 11.00 spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Przekazał, że uda się do prezydenta, by rozmawiać o planowanej na najbliższe dni wizycie w Kijowie, a wśród poruszonych tematów będzie m.in. polskie bezpieczeństwo, w tym sytuacja Ukrainy i jej wsparcie. Istotne są także inne kwestie związane z polityką zagraniczną, m.in. na forum Unii Europejskiej.

W niedzielę w Polsat News prezydencki minister Wojciech Kolarski mówił, że tematami rozmowy Andrzeja Dudy i Donalda Tuska będzie też sprawa polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. W czwartek prezydent Andrzej Duda przekazał, że zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika i że wnioskuje do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił z więzienia obu polityków PiS na czas postępowania. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar potwierdził, że w piątek rano otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie.

Niewykluczone, że politycy będą rozmawiać również o zmianie na stanowisku szefa Prokuratury Krajowej. Przed zmianą władzy PiS znowelizowało przepisy tak, aby można go było odwołać tylko za pisemną zgodą prezydenta - tymczasem Dariusz Barski został przeniesiony w stan spoczynku, bo jak twierdzi minister sprawiedliwości - przywrócono go do służby na podstawie nieaktualnych przepisów. Duda w poniedziałek odbył rozmowę z Barskim i wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nadal uważa go za szefa PK.

Źródło: Radio ZET/PAP - Aneta Oksiuta