Paweł Graś ma wrócić do rządu. Kim jest były sekretarz stanu w KPRM?

Paweł Graś to polski przedsiębiorca. Ma także wieloletnie doświadczenie polityczne. Sprawował m.in. funkcję posła na Sejm III, IV, V, VI oraz VII kadencji. Był również sekretarzem stanu w KPRM. Co warto wiedzieć o jego wykształceniu i przebiegu kariery?

Paweł Graś: wiek, wykształcenie

Paweł Graś urodził się 23 lutego 1964 roku w Kętach w woj. małopolskim. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim – najpierw przez trzy lata prawo, a następnie dziennikarstwo w Instytucie Nauk Politycznych, które ukończył w 1992 roku. W trakcie studiów był przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS działającej na UJ.

Paweł Graś: kariera, sejm, PO

Paweł Graś przez 10 lat zarządzał firmą informatyczną "Pro-Holding", którą założył w 1990 r. Od kwietnia do grudnia 1998 r. pełnił funkcję doradcy ówczesnego premiera Jerzego Buzka ds. obronności i bezpieczeństwa państwa. Po raz pierwszy startował w wyborach parlamentarnych z ramienia AWS w 1997 r. Nie udało mu się jednak zdobyć mandatu. Objął go dopiero rok później w zastępstwie za Marka Nawarę, który zrezygnował wtedy z funkcji posła. Był także związany m.in. z Ruchem Stu, PPChD oraz Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym.

W 2001 roku dołączył do Platformy Obywatelskiej. W 2001 r. z ramienia tej partii ponownie z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski. Sukces ten powtórzył cztery lata później. Był także kandydatem PO do Sejmu VI kadencji w wyborach parlamentarnych w 2007 r. Udało mu się uzyskać wówczas 35 770 głosów w okręgu chrzanowskim, co przełożyło się na miejsce w ławach sejmowych. Od 16 listopada 2007 do 11 stycznia 2008 r. sprawował funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W 2009 r. został rzecznikiem prasowym rządu Donalda Tuska oraz sekretarzem stanu w KPRM. Dwa lata później został posłem na Sejm VII kadencji. W 2013 r. zastąpił Andrzeja Wyrobca na stanowisku sekretarza generalnego PO. W 2014 r. po objęciu przez Donalda Tuska stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej przez niemal pięć lat pełnił funkcję jego doradcy. Z kolei 2019 r., po tym jak Donald Tusk zasiadł w fotelu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, Paweł Graś został szefem jego gabinetu.

Paweł Graś: życie prywatne, dzieci

Paweł Graś niewiele mówi o swoim życiu prywatnym w mediach. Wiadomo, że prowadzi profil na Instagramie. Od czasu do czasu zamieszcza na nim osobiste zdjęcia w towarzystwie swoich bliskich. Ma dorosłego już syna – Jakuba.

