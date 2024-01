Piotr W. usłyszał zarzuty. Wiadomo, jak zachował się były wiceminister

W środę na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawiła się informacja o zatrzymaniu byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W., głównego bohatera tzw. afery wizowej. W sprawie polityka toczy się śledztwo.

Piotr W. zatrzymany przez CBA. Brał udział w aferze wizowej

W środę wieczorem śledczy z Lublina przekazali szczegóły sprawy. "Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanemu zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej. [...] Zarzuty dotyczą okresu od lutego 2022 r. do maja 2023 r." - przekazano w komunikacie.

Dalej ujęto, iż "ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podejrzany, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach powierzonych obowiązków [...] przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów".

Co więcej, "zarzuty dotyczą również podejmowania nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyśpieszenia procedur wizowych oraz udostępnienia osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową".

Jak przekazano, przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie 1,5 roku. "W toku śledztwa prokurator ustalił, że nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych m.in. w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze" - poinformowano.

Śledczy poinformowali też, że "podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień". Piotrowi W. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/gov.pl