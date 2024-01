Podejrzany "transfer danych na telefon" byłego szefa stołecznej policji. CBA unika odpowiedzi

Z tego telefonu komórkowego były komendant stołeczny policji Michał Domaradzki – który zgadza się na podawanie jego pełnego nazwiska – miał za pomocą komunikatora internetowego korespondować z prokurator Ewą Wrzosek i nakłaniać ją do przekazania informacji ze śledztwa. Tak twierdzi prokuratura. Chodziło o głośną sprawę wypadku autobusu miejskiego, który w lipcu 2020 roku na jednej ze stołecznych ulic uderzył w cztery samochody, a następnie w latarnię.

Domaradzki był wówczas szefem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w warszawskim ratuszu. Wcześniej – w latach 2014-16 – kierował także stołeczną policją.

Służby kopiują telefon

6 października 2020 roku rano w biurze Domaradzkiego zjawili się agenci CBA i zażądali wydania telefonu komórkowego. Następnie – według jego relacji – kilka minut po godz. 9 telefon został przełączony w tryb samolotowy i włożony do tak zwanej bezpiecznej koperty. To rodzaj opakowania używanego między innymi przez służby, którego nie da się otworzyć bez widocznego naruszenia zabezpieczeń.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego mieli zabrać telefon Domaradzkiego, aby wykonać tak zwaną kopię binarną. Jest to idealna kopia danych elektronicznych z urządzenia, zabezpieczana na przykład na potrzeby śledztw. Jeszcze tego samego dnia szef stołecznego biura bezpieczeństwa miał otrzymać telefon z powrotem. Nie odzyskał go do dziś.

Jak ustalili dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, w dniu, w którym agenci CBA przejęli komórkę Domaradzkiego, o godz. 15.39 nastąpiła niewyjaśniona transmisja danych do pamięci urządzenia. Jak miałoby do tego dojść, skoro zostało ono zabezpieczone w trybie samolotowym celem skopiowania zawartości?

Pytani o procedury stosowane w takich sytuacjach nasi rozmówcy ze służb specjalnych twierdzą, że prawidłowo wykonana kopia binarna musi być idealnym odwzorowaniem stanu urządzenia z momentu, w którym zostało ono odebrane właścicielowi. Po drugie, służby tworzą kopię w pomieszczeniach, gdzie nie działa telefonia komórkowa i nie ma dostępu do internetu, a do tego posługują się narzędziami, które kopiują dane bez wyłączania trybu samolotowego telefonu. Dlatego rozmówcy Radia ZET wykluczają samoczynne pobranie przez telefon na przykład aktualizacji jakiejś aplikacji.

Twierdzenia prokuratury, odpowiedź obrońcy

Z pytaniami zwróciliśmy się do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, prowadzącej sprawę Michała Domaradzkiego. Śledczy zaprzeczyli, jakoby doszło do ingerencji w zawartość zabezpieczonego przez CBA urządzenia.

„Prokurator nadzorujący postępowanie, z uwagi na jego dobro nie odnosi się pytań zawierających określone tezy, jak dokonanie transferu danych do zabezpieczonego telefonu. Mając na uwadze jednak treść tych pytań, prokurator stanowczo podkreśla, że wykluczyć można, aby po zabezpieczeniu telefonu od Michała Domaradzkiego nastąpiła jakakolwiek ingerencja dotycząca autentyczności danych, jakie pozyskać można z tego rodzaju urządzenia” – odpisał nam rzecznik szczecińskiej prokuratury regionalnej Marcin Lorenc.

Co innego twierdzi obrońca Michała Domaradzkiego, adwokat Tomasz Tałanda. „Transfer danych na telefon M. Domaradzkiego, jaki miał miejsce kilka godzin po zatrzymaniu mu tego telefonu przez CBA, to fakt. I może on świadczyć o wszystkim, w tym także niestety o próbie manipulacji materiałem dowodowym. Nie muszę dodawać, że w każdym cywilizowanym kraju ten telefon jako dowód rzeczowy zostałby z hukiem wyrzucony do kosza” – skomentował pełnomocnik byłego szefa stołecznej policji.

Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze Radia ZET, do akt prokuratorskiego postępowania obrona złożyła dowód, który miałby wskazywać na ingerencję w zawartość pamięci urządzenia. To billing uzyskany od operatora telefonii komórkowej.

Zatrzymanie i zarzut – nadużycie uprawnień

Co ważne, komórka byłego szefa stołecznej policji jest według prokuratury dowodem w sprawie, w której postawiono mu zarzut. 30 listopada 2022 roku Michał Domaradzki został zatrzymany przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Następnie usłyszał zarzut z artykułu 231 Kodeksu karnego, mówiącego o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Zdaniem śledczych dyrektor pionu bezpieczeństwa w stołecznym ratuszu miał – w celu osiągnięcia przychylności przełożonego, czyli prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – wspólnie z prokurator Ewą Wrzosek nakłonić zastępcę Prokuratora Rejonowego Warszawa-Żoliborz do ujawnienia informacji ze śledztwa dotyczącego wypadku autobusu z lipca 2020 roku.

Prokuratura podawała wówczas, że Domaradzki „wykorzystując swoją znajomość” z prokurator Wrzosek, „wyraził wobec niej za pośrednictwem komunikatora internetowego oczekiwanie, że niezwłocznie poinformuje go ona o ustaleniach śledztwa w zakresie wyników badań krwi i moczu na obecność narkotyków u podejrzanego”. Podejrzanym był kierowca miejskiego autobusu.

„Z zabezpieczonych w telefonie Michała D. zrzutów ekranu z treścią rozmów z Rafałem Trzaskowskim wynika wprost, że na bieżąco przekazywał mu informacje o ustaleniach prokuratorskiego postępowania i zamierzeniach prokuratury, podkreślając, że uzyskuje je jako pierwszy. (…) Sam Michał D. gdy zorientował się, że do pomieszczeń urzędu weszli funkcjonariusze, usiłował zniszczyć materiał dowodowy zapisany w telefonie, co uchwyciły kamery monitoringu ratusza. Pomimo próby zatarcia śladów w wyniku oględzin telefonu ujawniono informacje i dokumenty z prokuratorskich postępowań, w tym korespondencję wskazującą, że Ewa W. przekazywała Michałowi D. informacje z prowadzonych śledztw, w tym związane z kierunkiem ich prowadzenia oraz zgromadzonego w nich materiału dowodowego” – dodała prokuratura.

Jednak z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarli dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl wynika, że jeszcze przez godzinę od wejścia agentów CBA do gabinetu Domaradzkiego miał on swobodnie używać telefonu, odbierając i wykonując połączenia. Dopiero po tym czasie funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenie.

Domaradzki odmówił komentarza w tej sprawie. Głos zabrał za to jego pełnomocnik. Zapewnił, że jego klient „nie dopuścił się zarzucanego mu czynu, tj. nie nakłaniał nikogo do ujawnienia mu tzw. tajemnicy śledztwa. Takiego zachowania z jego strony po prostu nie było, a stawiany mu zarzut w mojej ocenie oparty jest na nieporozumieniu i chcę wierzyć, że tylko o nieporozumienie tu chodzi” – przekazał mecenas Tałanda.

„Ewidentny skandal”. CBA nie odpowiada

W grudniu 2022 roku działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab przekazała, że prokurator Wrzosek była inwigilowana przy użyciu systemu Pegasus wykorzystywanego przez służby specjalne. Umożliwia on między innymi manipulowanie treściami znajdującymi się w urządzeniach elektronicznych. W kwietniu 2023 roku Sąd Najwyższy odmówił uchylenia immunitetu pojawiającej się w sprawie zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Żoliborz, której śledczy chcieli postawić zarzuty przekazania informacji ze śledztwa, a w listopadzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie zgodziła się na dalsze zawieszenie jej w obowiązkach służbowych. W październiku ubiegłego roku Sąd Najwyższy przywrócił do pracy prokurator Wrzosek, zawieszoną w związku ze sprawą, w której Domaradzki usłyszał zarzut.

– Jeżeli w CBA dokonano ingerencji w kluczowy dowód w sprawie, to jest to ewidentny skandal dyskredytujący to postępowanie – skomentował tę sprawę w rozmowie z dziennikarzami Radia ZET i RadioZET.pl jeden z byłych wysokich rangą funkcjonariuszy tej służby.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie odpowiedziało na nasze pytania, w jaki sposób mogłoby dojść do transferu danych na zabezpieczony telefon Domaradzkiego. Odesłało nas do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Linia obrony Michała Domaradzkiego

Były komendant stołeczny policji twierdzi, że działał w interesie publicznym a informacje, które chciał uzyskać nie mogły zagrozić toczącemu się śledztwu. Według raportu Zarządu Transportu Miejskiego z badania na miejscu wypadku, u kierowcy nie wykryto śladów alkoholu ani środków odurzających. Domaradzki chciał więc wyjaśnić dlaczego policja i media publiczne podają, że kierowca "był po narkotykach". Informacja ta miała istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów i zawieszenia jeszcze tego samego dnia kontraktu z firmą przewozową. Byłemu komendantowi stołecznemu zarzucono pozyskanie informacji, które w tym samym dniu rzeczniczka prokuratury przekazywała opinii publicznej.

Źródło: Radio ZET