Posłanka pokazała kuriozalną kartkę. "Pod żadnym pozorem nie wpuszczać"

Jak napisała Magdalena Filiks, kartka miała znajdować się pod biurkiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Według posłanki Koalicji Obywatelskiej to po kontrolach jej i Katarzyny Osos na wejściu zostały zamontowane bramki.

Magdalena Filiks opublikowała zdjęcie "tajnej" notatki w Lasach Państwowych

W trakcie ubiegłej kadencji Sejmu Magdalena Filiks wraz z inną posłanką KO Katarzyną Osos bacznie przyglądały się działalności Lasów Państwowych. Liczne wątpliwości dotyczące aktywności instytucję skłoniły je do złożenia wniosku do Najwyższej Izby Kontroli mającej sprawdzić działalność LP.

"Proszę zobaczyć, co było przyklejone pod biurkiem w Dyrekcji Generalnej LP - na wejściu. W zasadzie mogłabym być dumna, ale to jednak tragiczny obraz minionej władzy. Panowie z dyrekcji - ile razy mówiłam, że znam każde wasze łajdactwo, wiem nawet co pod stołem" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks, odnosząc się do kartki, którą odkryła w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Na falę komentarzy do opublikowanego przez nią zdjęcie nie trzeba było długo czekać. "Czy to w ogóle jest zgodne z prawem?", "I za to Ty i Twoja rodzina zapłaciła najwyższą cenę. Tego nie można odpuścić.", "Tej Pani nie obsługujemy. A na poważnie: to obraz buty tych ludzi, którzy uwierzyli, że Polskie Lasy to ich prywatny folwark" - brzmią niektóre z komentarzy pod wpisem na Twitterze/X.

Źródło: Radio ZET/Twitter