To jedna z głośniejszych spraw dotyczących przestępstw seksualnych i pedofilii, dotyczących świata polskiego show-biznesu i polityki. Bartłomiej M., były aktor i dwukrotny kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w 2011 i 2015 roku, jest oskarżony o popełnienie dziewięciu gwałtów, w tym czterech na małoletniej poniżej 15. roku życia. Usłyszał w sumie 14 zarzutów przeciwko wolności seksualnej.

„Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej” według kodeksu karnego zagrożone jest karą pobawienia wolności od lat 2 do 15. Paragraf dotyczący „seksualnego wykorzystania” małoletniego przewiduje podobną karę – od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Proces Bartłomieja M. toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie od listopada 2022 roku. Musiał jednak rozpocząć się po raz kolejny, od nowa, ponieważ zdecydował tak sędzia prowadzący sprawę. Powodem była zmiana składu orzekającego. Zasiadająca w składzie ławniczka poprosiła o zwolnienie z obecności na rozprawach przez okres około dwóch miesięcy - ustalili dziennikarze Radia ZET i Radiozet.pl.

Pierwsza rozprawa po decyzji o przeprowadzeniu procesu od nowa odbyła się 10 października. Oskarżony odpowiada przed sądem z wolnej stopy.

Problemy z odtworzeniem zeznań

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie Radosław Gruca z Radiozet.pl i Mariusz Gierszewski z Radia ZET, w procesie Bartłomieja M. pojawiły się kolejne komplikacje, ponieważ podczas odtwarzania nagrań z zeznaniami pokrzywdzonych okazało się, że dwie płyty DVD z zapisem zeznań nie działają prawidłowo. Potwierdziła nam to Mirosława Chyr, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

„W odniesieniu do jednej z płyt DVD z nagraniem przesłuchania świadka ujawniły się problemy techniczne w zakresie odtworzenia w całości plików multimedialnych. Jakość nagrania przesłuchania świadka na dwóch płytach DVD utrudnia natomiast zrozumienie wypowiedzi uczestników czynności” – napisała rzeczniczka w odpowiedzi na nasze pytania. Nie przekazała dalszych szczegółów, które mogłyby wskazywać na charakter tych uszkodzeń.

- Uszkodzone płyty to kolejne z serii dziwnych zdarzeń w tym procesie – komentuje mecenas Marta Lech, pełnomocniczka jednej z pokrzywdzonych. Dodaje: - Ich wspólnym mianownikiem jest to, że mogą poprawiać ciężką sytuacją procesową Bartłomieja M. Jej zdaniem „niezrozumiałe i niezwykłe” jest także to, że oskarżony, mimo zagrożenia surową karą, przebywa wciąż na wolności. - Wiem, że spotykał swoje ofiary na ulicy, a takie spotkania wpędzają je w traumy - wyjaśnia adwokatka.

- Powtarzanie procesu to tak zwana wtórna wiktymizacja ofiar. Oznacza cierpienie związane z powtórnymi zeznaniami, którego powinno się oszczędzać głęboko skrzywdzonym ofiarom – komentuje tę sprawę psycholog Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. - Czasem procesy trwają wiele lat, a lansowane przez polityków hasło „zero tolerancji” w praktyce jest fikcją - dodaje.

Nagrania i materiały pedofilskie. Sprawa Bartłomieja M.

Według informacji, do których dotarli dziennikarze Radia ZET i Radiozet.pl, na materiałach zabezpieczonych u Bartłomieja M. w ramach śledztwa znaleziono nagrania z gwałtów, zdjęcia z sesji z odurzonymi dziewczynami oraz materiały pedofilskie. Jak przekazała Prokuratura Regionalna, M. pod pretekstem wykonywania sesji zdjęciowych miał zwabiać nastoletnie dziewczyny, „a następnie po podaniu im alkoholu lub środka odurzającego doprowadzał je do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych”.

Bartłomiej M., jako działacz polityczny, przed rokiem 2005 związany był z Platformą Obywatelską. Następnie związał się z PiS. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, chwalił się zdjęciami z ówczesną premier Beatą Szydło i prezydentem Andrzejem Dudą. W roku 2018 przez kilka miesięcy był prezenterem anglojęzycznego kanału TVP. Pojawiał się także w różnych produkcjach kinowych i telewizyjnych, między innymi w filmach „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, „1920 Bitwa Warszawska”, „Chopin. Pragnienie miłości”. Zagrał też w serialach „Barwy szczęścia”, „Ojciec Mateusz”, „Kobiety mafii”, „Samo życie”. Wystąpił również w spocie wyborczym PiS.