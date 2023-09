Promują referendum, a tak naprawdę promują siebie. Oto jak to robią kandydaci PiS

Gdynia, ulica Morska, okolice wjazdu na obwodnicę Trójmiasta. Nad jezdnią prowadzącą w kierunku Rumi góruje potężny billboard. A na nim zdjęcie Andrzeja Jaworskiego, byłego posła PiS, obecnie prezesa PZU Zdrowie, i kandydata na posła z okręgu gdańskiego. Jaworski jest na zdjęciu jednak podpisany jako „Prezes Izby Gospodarczo-Handlowej” (wyjaśnimy później dlaczego). Drugą część billboardu zajmuje wypunktowanie tego, czemu sprzeciwia się polityk. „4 x NIE! Wyprzedaż polskiego majątku. Podniesienie wieku emerytalnego. Likwidacja bariery na granicy z Białorusią. Przyjęcie nielegalnych imigrantów. A Ty?”, pyta Polaków Jaworski. Jest też adnotacja o dacie referendum i ani słowa o tym, że jest to materiał wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Bo formalnie faktycznie to materiał wyborczy nie jest, choć jego połowę zajmuje prezentacja wizerunku kandydata.

Po przeciwległej stronie ulicy Morskiej na kierowców spogląda, ze znacznie mniejszego billboardu, Michał Kowalski. To radny PiS z powiatu puckiego, przedsiębiorca z branży turystycznej, a oprócz tego od 2016 roku dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie (dzielnicy Władysławowa). Kowalski wciąż widnieje na stronie COS jako dyrektor, choć kilka miesięcy temu rada powiatu wyraziła zgodę na zwolnienie go z pracy (jednym z powodów miała być… nadmierna autopromocja dyrektora na materiałach ośrodka). Kowalski na swoim billboardzie również odnosi się do referendum. Zachęca do głosowania jako „Prezes Stowarzyszenia Nasze Pomorskie”. Część poświęcona zaplanowanemu na 15 października plebiscytowi jest napisana identyczną czcionką i jest w takim samym formacie co materiał Andrzeja Jaworskiego. A zdjęcie Kowalskiego jest takie samo jak to prezentowane na jego stricte wyborczych. Zresztą dodajmy, że mniejsze bannery, będące kopią tego, co zobaczyliśmy na billboardzie Jaworskiego, są rozwieszone po całym Trójmieście. Zwykle tuż obok typowych materiałów wyborczych.

Politycy PiS promują się, wykorzystując kampanię referendalną

Dlaczego obaj kandydaci promują się jednocześnie jako przyszli posłowie i jako ambasadorzy idei referendum? To proste. W Polsce finansowanie kampanii wyborczej jest obarczone bardzo restrykcyjnymi zasadami. Po pierwsze – każdą złotówkę trzeba rozliczyć w PKW. Po drugie – obowiązują limity wpłat na komitety wyborcze. Ma to uniemożliwić osobom szczególnie majętnym wpływanie na wynik poprzez inwestowanie ogromnych kwot w promocję swojego kandydata bądź ugrupowania. Kampania referendalna – a PiS postanowił połączyć oba głosowania w jeden dzień, czyli 15 października – rządzi się innymi zasadami. Nie ma tu żadnych limitów finansowania, a agitować za którąś z opcji głosowania może każdy. O czym przekonaliśmy się ostatnio, gdy do PKW zgłosiło się kilkanaście fundacji spółek Skarbu Państwa (między innymi PKP, PZU, Polskiej Grupy Zbrojeniowej czy Alior Banku), które planowały emisję okołoreferendalnych materiałów w telewizji publicznej. Część wniosków odrzucono, ale i tak te sterowane przez rząd fundacje będą mogły produkować i emitować propagandowe materiały w sieci czy za pomocą reklamy outdoorowej.

fot. Radio ZET/Maciej Bąk

Wróćmy do bohaterów tekstu. Czy są osobami majętnymi? Andrzej Jaworski widnieje wysoko na liście „milionerów dobrej zmiany”, przygotowanej przez Biankę Mikołajewską z Wirtualnej Polski. Jaworski przestał być posłem PiS w 2016, kiedy trafił do zarządu PZU. Rok później przeniósł się do Krajowej Spółki Cukrowej, następnie miał epizod u producenta odzieży marki Vistula, by w końcu wrócić do PZU. Obecnie szefuje spółce PZU Zdrowie. Mikołajewska wyliczyła, że tylko w tej firmie za rządów PiS Jaworski zarobił blisko 3 miliony złotych. Michał Kowalski z kolei – jak czytamy w jego oświadczeniu majątkowym – w COS Cetniewo zarabia rocznie 163 tysiące złotych netto. Znacznie wyższe dochody (450 tysięcy za 2022 rok) ma jednak z tytułu wynajmu nieruchomości (rodzina radnego prowadzi spory biznes turystyczny w Chłapowie).

fot. Radio ZET/Maciej Bąk

Zapytaliśmy zatem obu panów o prowadzoną równolegle do kampanii wyborczej kampanię okołoreferendalną, w której tak istotnym elementem jest promocja wizerunków Kowalskiego i Jaworskiego. – Billboard na ulicy Morskiej w Gdyni nie jest kampanią wyborczą – zaznacza Michał Kowalski. I dodaje: „Moja kampania będzie prowadzona zgodnie z prawem, w szczególności z instrukcją finansową, którą otrzymuje każdy kandydat oraz ze wszelkimi zasadami prowadzenia kampanii i oczywiście będzie uwzględniona w Rozliczeniu Finansowym sporządzonym po zakończeniu wyborów”. O to samo zapytaliśmy Andrzeja Jaworskiego. - Prowadzimy bardzo szeroką akcję referendalną i to nie tylko w moim okręgu wyborczym, ale też na całym Pomorzu. Są one (materiały – przyp. red.) w trochę innej kolorystyce niż moje plakaty wyborcze. Jest to zupełnie inna kampania, nie jest ona prowadzona jako kampania Prawa i Sprawiedliwości. To promocja idei, całkowicie zgodna z prawem, zaczęła się ona zresztą jeszcze zanim zostałem kandydatem na posła – wyjaśnia prezes PZU Zdrowie i jednocześnie „szóstka” na liście PiS w okręgu gdańskim. Zaznacza, że na materiałach widnieje jako Prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Dlaczego? Gdyby widniał tam jako kandydat PiS, to musiałby to rozliczyć jako materiał wyborczy. A tak nie musi.

Billboardy Andrzeja Jaworskiego i Michała Kowalskiego z PiS

O zdanie na temat takiej formy prowadzenia kampanii referendalnej zapytaliśmy Patryka Wachowca, analityka Forum Obywatelskiego Rozwoju. - Organizacje pozarządowe ostrzegały, że zarządzanie referendum razem z wyborami będzie naruszało równość wyborów. Sprawy poddane pod referendum będą się bowiem zawsze pokrywały z kwestiami poruszanymi w kampanii wyborczej. A to rodzi pokusę, by działać poza limitami wydatków. Problem może pojawić się jednak później, bo PKW może uznać, że była to forma udzielenia komitetowi wyborczemu korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym, co prowadzić może nawet do utraty przyszłej subwencji. Takie praktyki to zatem stąpanie po cienkim lodzie – mówi Wachowiec, który na bieżąco śledzi nadużycia w kampanii wyborczej.

Dlaczego właściwie skupiliśmy się na Jaworskim i Kowalskim? Otóż obaj panowie blisko współpracują ze sobą. Podczas efektownego startu kampanii Andrzeja Jaworskiego, który miał miejsce na pokładzie katamaranu na Motławie w Gdańsku obecny był również Michał Kowalski (Jaworski intensywnie promuje też innego swojego bliskiego współpracownika – prezesa Elewarru Huberta Grzegorczyka, który w okręgu gdańskim kandyduje do Senatu). Stowarzyszenie Nasze Pomorskie, którego szefem jest Kowalski, zorganizowało w ostatnim czasie wydarzenia na Kaszubach, które były sponsorowane przez fundację PZU. Były to między innymi wycieczka rowerowa i festyn rodzinny w Kaliskach oraz podobne wydarzenie we wsi Bącz.

fot. Screen - Radio ZET/Maciej Bąk

Michał Kowalski prowadzi też osobliwą promocję swojej osoby w internecie. Wykupuje on bowiem artykuły sponsorowane w małych lokalnych portalach w swoim okręgu wyborczym. „Tekst powstał w ramach płatnej współpracy reklamowej z firmą „Lazurowe Sp. z o.o.” – czytamy w adnotacji pod artykułem „Bezpłatna autostrada A1 – To oczekiwana decyzja, podkreśla Michał Kowalski” na stronie lebork24.info. Kandydat opłacił też artykuły, w których wypowiada się o rządowej „małej uchwale atomowej” czy o Dniu Chleba i Miodu. Na stronie zKaszub.info można też znaleźć sponsorowaną przez Kowalskiego relację z Pomorskiego Święta Plonów. „Podczas niedzielnych obchodów rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy. O oprawę muzyczną z kolei zadbały regionalne zespoły z Koleczkowa oraz Kocierzewa Południowego, a także Kapela Góralska. -Gwiazdą wieczoru był Kordian – dodaje Michał Kowalski, prezes Stowarzyszenia Nasze Pomorskie” – to fragment artykułu.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Tego dnia będzie można też oddać głos w referendum. Jeśli jednak ktoś nie chce brać w nim udziału, może odmówić pobrania karty do głosowania. Referendum będzie wiążące, jeśli frekwencja w nim przekroczy 50 proc.