Sejm na żywo 21 lutego [transmisja]

- Zaczynamy o godzinie 10. Będziemy mieli między innymi rządową ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, informację o działalności Krajowej Rady Sądownictwa i oczywiście sprawozdanie komisji, której podsumowania tej działalności dotyczy - zapowiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Najprawdopodobniej będzie też sprawozdanie ministra sportu i turystyki z realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym - dodał.

Jak poinformował, w czwartek "mamy wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara". - To o 12.45, a wcześniej pytania w sprawach bieżących i informacja bieżąca, która na tym posiedzeniu przysługuje klubowi Koalicji Obywatelskiej. Głosowania po południu. Rozstrzygniemy o losie dwóch projektów obywatelskich, które były czytane w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu i zostały złożone wnioski o odrzucenie ich w pierwszym czytaniu. W czwartek będzie też głosowanie nad zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli ustawą na temat, jak to kolokwialnie się mówi, pigułki "dzień po" - komentował dalej Hołownia.

Kiedy obraduje Sejm? Izba wznowi obrady 21.02.2024

6. posiedzenie Sejmu będzie dwudniowe. Rozpoczyna się w środę 21 lutego i będzie kontynuowane jeszcze w czwartek. Tego dnia obrady wystartują o godzinie 9.

Harmonogram obrad Sejmu na 21 lutego

godz. 10:00 – 10:30 - Głosowania, w tym: - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

Głosowania, w tym: - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych godz. 10:30 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druki nr 199 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druki nr 199 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) godz. 13:00 – 15:30 - Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji (druki nr 169 i 182) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

- Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji (druki nr 169 i 182) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) godz. 15:30 – 17:30 - Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 168 i 189) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

- Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 168 i 189) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) godz. 17:30 – 18:30 - ew. oświadczenia poselskie

Monika Pawłowska - kiedy ślubowanie?

- Umówiliśmy się z panią poseł, że podejmie decyzję - bo to kwestia logistyczna - czy będzie ślubowała na tym posiedzeniu Sejmu, (...) czy na następnym – przekazał we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zastrzegł, że na pewno ślubowanie nie odbędzie się w środę. Tego dnia rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu.

Pawłowska w wyborach parlamentarnych w 2023 r. startowała z czwartego miejsca listy PiS w okręgu nr 7 (Chełm), którą otwierał Mariusz Kamiński. Pawłowska zajęła pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce. Jak poinformowała we wtorek dziennikarzy w Sejmie, po ślubowaniu będzie chciała zostać członkinią klubu PiS.

Dopytywana, czy konsultowała objęcie mandatu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim powiedziała, że jej zdaniem "polityka lubi ciszę". Pawłowska oświadczyła też, że decyzję konsultowała ze swoimi wyborcami. "Miałam dużo czasu, żeby z nimi rozmawiać. Konsultowałam ten krok z samorządowcami i wieloma innymi osobami, które nie rozumieją, dlaczego miałabym nie przyjąć mandatu" – dodała.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek ocenił we wtorek, że Pawłowska przyjęła nielegalny mandat i PiS nie może jej przyjąć do swojego klubu parlamentarnego. "Pani Monika Pawłowska przyjęła 461. nielegalny mandat - mandat, którego de facto i de iure nie ma (vide art. 96 Konstytucji). W związku z powyższym, jako PiS nie możemy jej przyjąć do naszego klubu parlamentarnego" – napisał na platformie X.

Źródło: Radio ZET / PAP