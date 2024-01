Służba Więzienna odpowiada Kaczyńskiemu ws. tortur. "Wypracowane procedury"

W czwartek mogliśmy oglądać kolejne gorące obrady Sejmu X kadencji. Pierwsze skrzypce grał Jarosław Kaczyński, który wkroczył na mównicę "bez żadnego trybu". - Mamy nadzwyczajną sytuację, konstytucja przestała praktycznie obowiązywać - powiedział, zaznaczając, że "potrzebne są przedterminowe wybory".

Kaczyński ostro w Sejmie. Mówił o Kamińskim i Wąsiku

To nie był jednak koniec kontrowersyjnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Gdy prezes PiS opuścił salę plenarną, rozmawiał z dziennikarzami na sejmowym korytarzu. W mocnych słowach odniósł się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy - po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę - opuścili zakłady karne.

Przypomnijmy, że obaj panowie zapowiadali, że "dalej są posłami" i pojawią się w Sejmie. W czwartek nie byli jednak obecni. Prezes PiS wyjaśnił, że winny temu jest stan zdrowia jego partyjnych kolegów. Co ciekawe, podczas wizyty w Telewizji Republika czy Pałacu Prezydenckim, panowie Kamiński i Wąsik nie wyglądali na nadmiernie wycieńczonych, co nie umknęło uwadze komentatorów politycznych.

"Mariusz Kamiński przekonuje w Republice, że przymusowe dokarmianie było zupełnie niepotrzebne, bo wyniki miał dobre. Ciekawe. Koledzy na czele z prezydentem twierdzili, że stan był bardzo ciężki" - napisał w serwisie X dziennikarz Radia ZET Błażej Makarewicz.

Kaczyński: To jest tortura

Odmienna jest narracja Jarosława Kaczyńskiego, który mówił m.in. o torturach. - Szczególnie jeden z nich (Mariusz Kamiński - red.) czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i to on osobiście powinien odpowiadać za tortury w Polsce - stwierdził Kaczyński.

Te słowa prezes PiS wypowiedział w kontekście Mariusza Kamińskiego, który podczas pobytu w zakładzie karnym prowadził protest głodowy. Polityk mówił, że był z tego powodu przymusowo dokarmiany. Jak tłumaczył, robiono to poprzez rurkę wprowadzoną do nosa. Skarżył się, że było to bardzo bolesne z uwagi na jego problemy z przegrodą nosową. - To jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - ocenił Kaczyński.

Służba Więzienna odpowiada. "Mamy wypracowane odpowiednie procedury"

"Fakt" poprosił o komentarz w tej sprawie Służbę Więzienną. "Służba Więzienna jest zobowiązana do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Osadzony mający zdiagnozowany problem zdrowotny jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - czytamy w oświadczeniu.

"W wypadku gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu skazanego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor zakładu karnego, na wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego penitencjarnego. W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłączając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego" - podał zespół prasowy Służby Więziennej.

"W przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu. Powyższą sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności z dnia 14 czerwca 2012 r." - dodano.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"/Twitter