Szymon Hołownia: wiek, wzrost, pochodzenie. Kim jest nowy marszałek Sejmu?

Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu podczas pierwszego posiedzenia izby, 13 listopada. Poparło go 265 głosów. Chociaż wiele osób zarzuca Hołowni brak doświadczenia w polityce, jego życie zawodowe jest bardzo ciekawe. Co warto wiedzieć o nowym marszałku Sejmu?

Szymon Hołownia: wiek, wykształcenie

Szymon Hołownia urodził się w 1976 roku w Białymstoku. To tam skończył szkołę średnią. Następnie przez pięć lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Studiów tych jednak nie ukończył. Jako student zagrał w etiudzie filmowej Człowiek z cienia, zrealizowanej w 1994 w Klubie Filmowym „Projektor” w Białymstoku. Szymon Hołownia dwukrotnie przebywał w zakonie dominikanów, nie zdecydował się jednak, by pozostać w zgromadzeniu. Jak mówił później w wywiadach, za pierwszym razem musiał zrezygnować ze względu na stan zdrowia. Za drugim razem Hołownia uznał, że “nie jest to miejsce dla niego”.

Wielu z nas kojarzy Szymona Hołownię głównie z telewizji: przez wiele lat pracował jako prezenter, m.in. w programie “Mam talent” czy “Mamy Cię”. Był to jednak przejściowy etap, co podkreślał m.in. Marcin Prokop w programie "Trójkąt" Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej.

– Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od "Mam talent!". Potraktował to trochę jako poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu, wszystkich rzeczy, które wykorzystał, chociażby w niedawnej debacie przedwyborczej. To są rzeczy, które nabył w tym programie. Gdy występuje jako polityk, patrząc na niego, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był drewnem, pinokiem telewizyjnym. Jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest inteligentny i bardzo bystry – mówił Prokop.

Między 1997 a 2019 rokiem Szymon Hołownia związany był z takimi tytułami, jak "Gazeta Wyborcza", "Newsweek", "Rzeczpospolita", "Wprost" czy "Tygodnik Powszechny". Hołownia pracował również w Radiu Białystok, w Telewizji Polskiej, był dyrektorem programowym stacji Religia.tv. Szymon Hołownia jest autorem wielu publikacji, w tym 20 książek.

Co ważne, Szymon Hołownia od lat zaangażowany jest w działalność społeczną. 10 lat temu założył fundację Kasisi, która prowadzi dom dziecka w Zambii. Powołał również fundację Dobra Fabryk, zajmującą się pomocą mieszkańcom państw afrykańskich, azjatyckich i europejskich. W 2016 roku Hołownia otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Szymon Hołownia: wzrost, życie prywatne, żona, dzieci

Żoną Szymona Hołowni jest Urszula Brzezińska-Hołownia, która zawodowo jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. Mają dwie córki: Marię i Elżbietę. Szymon Hołownia jest praktykującym katolikiem.

Przedmiotem dyskusji często jest… wzrost Hołowni. Po "Mam Talent" utarło się przekonanie, że Szymon Hołownia nie należy do najwyższych, głównie dlatego, że występował obok Marcina Prokopa. Tymczasem polityk ma 1,88 cm wzrostu. Zaskoczeni?

Szymon Hołownia: gdzie mieszka marszałek Sejmu?

Szymon Hołownia, z żoną i córeczkami, mieszka nieopodal stolicy, w Białymstoku. Ma przytulny dom, w którym znalazło się miejsce również dla zwierzaków. Szymon Hołownia adoptował dwa psy z warszawskiego Schroniska na Paluchu. Niestety, w październiku jeden z nich odszedł.

– Cenię sobie schroniska i fundacje, które stoją na stanowisku, że osoba zainteresowana musi zabiegać o ich pensjonariusza i przejść pozytywnie wyniki wypełnianych ankiet kwalifikacyjnych. Osoby pracujące i pomagające w schroniskach wykonują wielką pracę, przed wydaniem do domu docelowego, aby przyszły opiekun miał z przygarniętym członkiem rodziny jak najmniej kłopotu. Poczucie szczęścia, które daje podarowanie dobrego życia zwierzęciu porzuconemu, jest bezcenne – mówił Szymon Hołownia w rozmowie z portalem Cztery-lapy.pl.