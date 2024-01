Tak Kamiński i Wąsik niszczyli oficerów CBA. Burdele, prowokacje i niebezpieczne związki PiS

– Mój mąż służył w CBA, bo wierzył w walkę z korupcją niezależnie od tego, która opcja rządzi. Szefowie CBA Ernest Bejda i Mariusz Kamiński - koordynator służb specjalnych, latami próbowali go skompromitować, bo wpadł na informacje, które mogą oznaczać dla nich konieczność degradacji i odpowiedzialność karną – mówi nam gość Radosława Gruca w ramach cyklu "Podejrzani Politycy Extra", prawniczka Beata Bosak-Kruczek, pełnomocniczka dwóch byłych oficerów CBA.

Tak Kamiński i Wąsik niszczyli oficerów CBA ujawniających korupcję

Pierwszy to Wojciech Janik, były oficer Straży Granicznej, ABW, a w końcu jeden z najbardziej zaufanych oficerów rządzonego przez Ernesta Bejdę CBA. Nasi dziennikarze śledczy Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Radosław Gruca z RadioZET.pl ujawnili wiele lat temu jego historię. Janik ustalił, że przez wiele lat na Podkarpaciu, w należących do braci bliźniaków z Ukrainy agencjach towarzyskich, nagrywano prominentnych klientów korzystających z usług prostytutek. CBA zaprzeczało istnieniu płyty z nagraniem byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, ale w miarę, jak skandal się rozkręcał, postanowili zniszczyć wiarygodność i dobre imię Janika, na które zapracował wieloletnią służbą. Zanim sprawę ujawniliśmy w Radiu ZET, dwóch oficerów powołujących się na kierownictwo CBA proponowało Janikowi pokaźną sumkę i wiele innych korzyści za zwrot materiałów dowodzących procederu zbierania materiałów kompromitujących polityków prawicy i PiS. Po ujawnieniu sprawy przez media służby zaczęły podważać wiarygodność Janika przekonując, że leczył się psychiatrycznie. Prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie z jego zawiadomienia, zamiast tego kilka miesięcy później zatrzymała Janika zarzucając mu ujawnianie tajemnicy służbowej. Janik był niewygodny, bo nie tylko znajdował informacje obciążające sam PiS, ale odkrył też, że przynajmniej niektóre z operacji przeciwko politykom ówczesnej opozycji nie miały żadnych podstaw, bo opierały się o niesprawdzone lub nieprawdziwe informacje. Janik był wysyłany w celu zebrania dowodów przestępstw ojca Krzysztofa Brejzy z PO, ale też Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA. W obu przypadkach udowodnił, że żaden z nich nie złamał prawa, co wyraźnie nie spodobało się jego zwierzchnikom.

Drugim oficerem, którego historię opowiada mecenas Bosak Kruczek, jest jej mąż Andrzej Kruczek, który był oficerem Centralnego Biura Antykorupcyjnego od początku jego powołania w 2006 roku przez 10 lat. W 2016 roku Kruczek przekazał swojemu przełożonemu informacje o możliwych przeciekach z kierownictwa Biura i kontaktach z dwiema osobami oskarżonymi o korupcję. Chodziło o Mirosława J. - wysokiego urzędnika NFZ i adwokata Pawła Sz, wraz z jego rodziną. Ojciec adwokata to znany mecenas Mirosław Szaniawski, u którego ówczesny szef CBA był aplikantem i pod jego okiem został adwokatem.

Był jednym z pierwszych oficerów wybranych przez ówczesne kierownictwo pod wodzą Mariusza Kamińskiego. Wysoko oceniano jego kwalifikacje, a jego uczciwość i działania w ramach służby nigdy nie były podważane. Kruczek służył w CBA nawet po odejściu Kamińskiego i nastaniu kadencji Pawła Wojtunika, który objął kierownictwo po 2009 roku i rządził biurem do 2015 roku i nadejścia PiS.

Jak podkreśla prowadzący podcast "Podejrzani Politycy" historie tych dwóch agentów CBA to koronny dowód na to, jak bardzo daleko w bezprawnych działaniach posuwali się nadzorujący służby i osadzeni ostatnio w więzieniu eks minister koordynator służb Mariusz Kamiński i jego prawa ręka Maciej Wąsik. Posłuchacie o tym, jak próbowano skłócić panią mecenas z jej klientami, pozbawić jej prawa do wykonywania zawodu, a jej męża zastraszyć i zmusić do uznania bezprawnego usunięcia ze służby.

Oglądaj

Źródło: Radio ZET/Podejrzani Politycy Extra