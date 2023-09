Tak od 2019 roku PiS zmienia szkołę. Sprawdziliśmy realizację obietnic wyborczych

Utworzenie funduszu modernizacji szkół — częściowo zrealizowane

"Powołamy fundusz modernizacji szkół, tak by stały się one miejscem, w którym można nie tylko uczyć się, ale i aktywnie spędzać czas". Taka obietnica znalazła się w programie wyborczym PiS w 2019 roku.

Pomimo zapowiedzi – po zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych – fundusz nie powstał w ciągu dwóch pierwszych lat rządów, znikając z politycznej agendy. Rząd uruchomił inne fundusze, łącznie o większym budżecie. Środki z nich trafiały jednak na odmienne cele, niezwiązane z nowymi technologiami.

Zamiast funduszu modernizacji szkół rząd zdecydował o utworzeniu programu Laboratoria Przyszłości. Środki w ramach inicjatywy są przeznaczane na nowoczesny sprzęt dla uczniów, co wpisuję się w założenia obietnicy. Do pory na program przeznaczono 1 mld, a nie 2 mld zł jak zapowiadano. Ponadto nie obejmuje on szkół ponadpodstawowych.

– W każdej takiej inicjatywie, niestety, decyduje klucz polityczny. Samorządy nie widzą efektów realizacji tego funduszu. Beneficjentami tego programu zazwyczaj są jednostki samorządowe związane z PiS – komentuje prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Zwiększenie godzin WF-u w podstawówkach do 5 tygodniowo – niezrealizowane

"W obliczu globalnego trendu spadku aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, podejmiemy działania, aby zwiększyć liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Chcemy, aby w perspektywie najbliższych lat liczba zajęć WF była docelowo podniesiona do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo". Taka zapowiedź także znalazła się w programie PiS z 2019 roku.

W roku szkolnym 2019/2020 program nauczania przewidywał, że dzieci w szkole podstawowej w klasach IV-VIII uczęszczają na zajęcia z wychowania fizycznego cztery razy w tygodniu. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 38 tygodni, w ciągu roku uczniowie powinni spędzić 152 godz. lekcyjne na WF. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Program nauczania wciąż przewiduje 4. godz. WF tygodniowo w klasach 4-8 podstawówki.

– Młodzież ucieka od zajęć z WF-u. Jest to o tyle niebezpieczne zjawisko, że jeszcze dekadę temu, to był ulubiony przedmiot wielu uczniów. Wiele lat temu rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat i staramy się urozmaicać te zajęcia – komentuje dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie – Tomasz Ziewiec.

Więcej historii Polski w szkołach średnich – zrealizowane

"Niezbędna jest nam nauka historii prowadzona w nowoczesny sposób, podzielona na historię Polski i historię powszechną. Wierzę, że to będzie HiT nie tylko z nazwy". Tak mówił minister edukacji Przemysław Czarnek w 2021 roku.

Zapowiadany przedmiot to Historia i Teraźniejszość. Nowe zajęcia wprowadzono od początku roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Według aktualnych ramowych planów nauczania, HiT jest realizowany w liceach ogólnokształcących w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie pierwszej i 1 godziny tygodniowo w klasie drugiej.

– W tym przypadku mówimy, że obietnica niestety została zrealizowana. HiT to kliniczny przykład ingerencji polityków w proces edukacyjno-wychowawczy. Traktujemy to jako rzecz, która w polskiej szkole nigdy nie powinna była się pojawić – komentuje prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Szybki internet we wszystkich szkołach do końca 2020 roku – częściowo zrealizowane

"Do końca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą miały dostęp do szybkiego, bezpiecznego i finansowanego z budżetu państwa Internetu w ramach Otwartej Sieci Edukacyjnej". Taka deklaracja znalazła się w programie wyborczym PiS z 2019 roku.

Według dostępnych danych (stan na 28 sierpnia) z usług w ramach OSE korzysta 20 530 z 23 561 szkół. Oznacza to, że dostęp do szybkiego Internetu w ramach sieci posiada 87 proc. placówek.

Co z pozostałymi placówkami? 1671 zapewnia internet we własnym zakresie, a 632 zgłosiły, że nie prowadzą naboru. Można więc uznać, że zrezygnowały one z udziału w programie. 173 szkoły są w trakcie procesu podłączania do OSE. Kolejne 519 wciąż może zgłosić się do programu.

– Trzeba jak najszybciej włączyć wszystkie placówki do tego programu. Od tego roku uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej otrzymają laptopy. Nie może być tak, że dostaną ten sprzęt, a nie będą mogli z niego korzystać – komentuje wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński.

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole – niezrealizowane

"Chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego". Taka obietnica znalazła się w Polskim Ładzie zaprezentowanym przez PiS w 2021 roku.

W programie podkreślono, że kluczem pozostaje identyfikacja trudności u najmłodszych. W tym celu obiecano szkolenia nauczycieli i opracowanie modelu wsparcia psychologicznego. Flagową obietnicą było utworzenie gabinetu psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole.

Jak wskazuje Ministerstwa Edukacji i Nauki w odpowiedzi dla Demagoga, w 2022 roku, w co drugiej szkole (50,43 proc.) znajdował się gabinet psychologiczno-pedagogicznym. Nieco lepiej miały się zespoły szkół – tam gabinet był w 63,24 proc. placówek. Dane za 2023 roku nie są jeszcze znane.

– Problem zdrowia psychicznego uczniów narasta. W moim odczuciu ta pomoc psychologiczna powinna być adresowana do jak najszerszej grupy odbiorców. Nie wyobrażajmy sobie jednak, że w takim gabinecie realizowana będzie jakaś forma terapii. Od tego są poradnie psychologiczno-pedagogiczne – tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec.