To wtedy wagnerowcy zdestabilizują Polskę? Wiceszef MSWiA ostrzega

Słowa wiceministra spraw wewnętrznych padły dzień po tym, jak na krótko na terytorium Polski znalazły się dwa białoruskie śmigłowce wojskowe. Początkowo nie zostały zauważone przez polskie radary, ponieważ znajdowały się na niskiej wysokości. Dopiero po kilkunastu godzinach polskie służby przyznały, że białoruskie lotnictwo wtargnęło na polskie niebo.

Maciej Wąsik w środę w TVP1 odniósł się do obecności na Białorusi najemników z Grupy Wagnera. Podkreślił, że obecnie jest tam kilka tysięcy wagnerowców, ale jest to "bliżej trzech niż 10 tys.". - Są rozmieszczeni w obozie, który został dla nich przygotowany przez służby Łukaszenki w centralnej części Białorusi na poligonie. Oczywiście różne komponenty znajdują się w różnych innych miejscach - mówił. Dodał, że nie ma informacji, aby w pobliżu Przesmyku Suwalskiego gromadziły się większe siły wagnerowców.

Wagnerowcy zagrożeniem dla Polski? Wiceszef MSWiA komentuje

Zdaniem Wąsika niektóre oddziały wagnerowców rzeczywiście mogą prowadzić szkolenia wojsk białoruskich, ale generalnie jest to pretekstem do tego, aby przesunąć je bliżej polskiej granicy. - Nikt nie wie dokładnie, po co wagnerowcy przybyli na Białoruś. To jest pytanie, które sobie zadajemy. Pytanie, czy Łukaszenka wie, po co ich zaprosił, bo był to efekt chwili - zatrzymania marszu wagnerowców na Moskwę - powiedział.

W ocenie wiceszefa MSWiA obecność wagnerowców na Białorusi może zagrozić samemu Łukaszence. - To jest sytuacja zupełnie nieprzewidywalna. Liczymy się z tym, że będą prowokacje na granicy, które zresztą są, i które widzimy - zaznaczył. Dodał, że wagnerowcy mogą być używani do tego, żeby destabilizować Polskę w okresie wyborów, ale także kraje takie jak Litwa i Łotwa.

- Cała Grupa Wagnera jest zdecydowanie silniejsza niż armia litewska. Poza tym są to zdeterminowani najemnicy, którzy nie mają w zasadzie własnych ojczyzn. Część z nich pochodzi z Afryki Północnej, cześć z Bliskiego Wschodu, oczywiście są też Rosjanie - kryminaliści wyciągnięci z więzień, gdzie nie mają powrotu do spokojnego życia i oni mogą być zdeterminowani do najtrudniejszych działań - powiedział Wąsik.

Podkreślił, że Polska musi brać pod uwagę najbardziej czarny scenariusz, czyli to, że wagnerowcy zostaną użyci do tego, żeby destabilizować polską granicę. - Stąd wzmocnienia na polskiej granicy. Stąd siły zbrojne, które mogą być tam w większych liczbach rozmieszczone. Reagujemy i mówimy że nie damy się tak łatwo przestraszyć - powiedział wiceszef MSWiA. W jego ocenie Grupa Wagnera może na Białorusi utrzymywać się z nielegalnej migracji.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk