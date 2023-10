"Trzecia Droga nie przetrwa do kolejnych wyborów." Profesor Kazimierz Kik nie ma złudzeń

W kampanii wyborczej politycy każdej ze stron zgodnie twierdzili, że tegoroczne wybory były najważniejszymi w historii wolnej Polski. Nie pomylili się, bo frekwencja 15 października wyniosła 74,4 proc. To rekord frekwencyjny od czasów wyborów w 1989 roku, kiedy do urn poszło 62,7 proc. Polaków. - Okazało się, że jest to demokratyczne przebudzenie narodu, które wyraziło się rekordową frekwencją w historii III Rzeczpospolitej - uważa politolog, profesor Kazimierz Kik.

Za frekwencyjnym sukcesem mają stać głównie wyborcy z dużych miast. To głównie ci, którzy głosowali na opozycję. - Nastąpiło przebudzenie. W pewnym sensie, w obszarach wpływów opozycyjnych była zwiększona mobilizacja. Natomiast, w obszarach dominacji sił rządzących pojawiło się zniechęcenie - tak profesor Kik tłumaczy porażkę partii rządzącej.

Jak tłumaczy politolog, mobilizacja nastąpiła wśród mieszkańców z wyższym wykształceniem. To odwrotny trend w porównaniu do wyborów z 2015 roku, gdy Zjednoczona Prawica przejmowała władzę w Polsce z rąk koalicji PO-PSL.

- Gdzie frekwencja była największa? Warszawa, Poznań, Gdańsk, czyli w największych ośrodkach uniwersyteckich, ludnościowych i gospodarczych kraju. Tam ludzie nie tylko poszli do wyborów, ale potrafili również przekonać do tego innych - wyjaśnia prof. Kazimierz Kik.

"Powrót Polski do Europy"

Skąd tak duża mobilizacja wśród elektoratu opozycyjnego? Partia rządząca od lat znięchęcała Polaków do Unii Europejskiej, grożąc nawet rezygnacją z członkostwa w organizacji. Europejscy sceptycy nie przekonali jednak większości społeczeństwa. Zadziałał instynkt samozachowawczy.

- Ten zwrot w wyborach oznacza powrót Polski do Europy. Otrzymamy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, skończą się spory z Niemcami, nie będzie kłótni w Parlamencie Europejskim. Zeuropeizujemy się na nowo - przewiduje politolog i dodaje:

- Polacy poczuli zagrożenie, że Polska może być wyprowadzona z Unii Europejskiej.

Wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,38 proc. głosów. Ten rezultat przekłada się na 194 mandaty dla parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy. W 2019 roku było ich o 41 więcej. - To jest ewenement. To się jeszcze nie zdarzyło w Polsce, żeby po dwóch kadencjach wygrać wybory w warunkach tak daleko idącej mobilizacji opozycji - komentuje Kik.

Koalicja Obywatelska mimo że zanotowała gorszy wynik niż PiS, to ma powody do zadowolenia. Wraz z Trzecią Drogą i Lewicą może utworzyć większościowy rząd, czego prawdopodobnie nie uda się obozowi Jarosława Kaczyńskiego.

- To jest początek drogi. Polska zyskuje w tych wyborach szansę na odbudowę wspólnoty. To jedyna droga prowadząca do sukcesu. Jeżeli liderzy opozycji zamiast niej wybiorą zemstę na politykach PiS-u to, nic z tej wspólnoty nie będzie. Dążenie do pogłębiania polaryzacji, do zniszczenia PiS-u tylko pogłębi spór - mówi politolog profesor Kazimierz Kik.

Czy Tusk udźwignie ciężar lidera opozycji? "Ma wiele wad"

Ekspert uważa, że Donald Tusk to jeden z najbardziej doświadczonych polskich polityków. Ma sporo zalet, ale też dużo wad. Sukces opozycji będzie zależeć od tego, z czego skorzysta lider Platformy Obywatelskiej.

- Wszystko zależy od tego, czy Tusk znajdzie w sobie te cechy charakteru, które do tej pory wykazywał, czyli empatia, większa troska o interes narodowy niż interes partyjny - wskazuje.

Prawdziwym zwycięzcą wyborów może okazać się Trzecia Droga. Jej liderzy - Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) przez większość kampanii wyborczej walczyli o przekroczenie podwyższonego progu wyborczego dla koalicyjnych komitetów (8 proc. zamiast 5 proc.). Ostatecznie, Trzecia Droga uzyskała zaskakujące 14,4 proc. głosów.

- Za tym dobrym wynikiem Trzeciej Drogi stoi nieufność części opozycji do Donalda Tuska, a po stronie niezdecydowanych coraz większa nięcheć do PiS-u. Fenomen Polski 2050 jest porównywalny do Kukiz’15. Nie sądzę, żeby przetrwali do następnych wyborów.

Zdaniem profesora Kazimierza Kika członkowie Polski 2050 mogą zostać zagarnięci przez Platformę Obywatelską. - Jeżeli Tusk okaże się być takim politykiem, jak Jarosław Kaczyński to przejmie posłów Trzeciej Drogi - wyjaśnia politolog.

Inna przyszłość czeka Polskie Stronnictwo Ludowe. Zamiast wchodzić w koalicję z PiS-em odbierze partii Kaczyńskiego elektorat wiejski.

- Mówi się, że PiS chce przeciągnąć na swoją stronę PSL. To jest niemożliwe, bo Kosiniak-Kamysz wtedy działałby wbrew swoim interesom. PSL będąc u władzy ma największą szansę, żeby odzyskać wieś. Gdyby porozumiał się z PiSem, to by jej nie odzyskał. Zostałaby ona w rękach Kaczyńskiego - przewiduje profesor Kik.

Lewica z nadzieją. Konfederacja nad przepaścią

Lewica otrzymała w wyborach 8,61 proc. głosów w wyborach do Sejmu. Mimo rozczarowującego wyniku stoi przed olbrzymią szansą na powrót do czasów świetności.

- Obecna Lewica składa się z tzw. lewicy światopoglądowej, a ta “socjalna” jest wokół PiS-u. Będąc częścią rządu opozycyjnego, i mając wpływ na politykę socjalną, ma ogromną szansę na przejęcie uboższego elektoratu, który głosuje obecnie na PiS - analizuje politolog.

Największym przegranym wyborów bez wątpliwości jest Konfederacja. Co prawda, uzyskała lepszy wynik w porównaniu do 2019 roku, kiedy to zdobyła 7 mandatów mniej, ale oczekiwania były dużo większe. W wakacje sondaże wskazywały na Konfederację, jako trzecią siłę polityczną w Polsce.

- Cechą młodzieży, która zawsze popierała, takie partie, jak Konfederacja jest niestałość. To znaczy, dużo mówią, ale potem nie działają, nie głosują. Jedni nie poszli na wybory, a drudzy zostali przekonani przez innych liderów - uważa profesor Kazimierz Kik.

Politolog twierdzi, że winnymi porażki Konfederacji są również jej liderzy: Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. - To nie są politycy na miarę potrzeb i czasu, bo nie byli przekonywujący i stali w swoich poglądach. W Polsce ugrupowania stawiające na młody elektorat muszą mieć mocnych liderów.

Co zrobi prezydent Duda? "Może dojść do nowych wyborów"

Prezydent Andrzej Duda stoi przed zadaniem powołania premiera rządu w nowej kadencji Sejmu. Zazwyczaj wybierany był przedstawiciel ugrupowania, które otrzymało najwięcej głosów. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, dlatego prawdopodobnie prezydent Duda wybierze przedstawiciela z tego obozu.

- PiS będzie chciał, żeby prezydent przeciągał termin wyboru premiera. Grając na zwłokę, będą chcieli podgryzać partie opozycyjne i skłócać je. Może dojść do kryzysu, którego finałem będą nowe wybory - przestrzega profesor Kik.

Prezydent Andrzej Duda musi wskazać kandydata na nowego premiera najpóźniej do 28 listopada 2023. Do 12 grudnia 2023 nowo desygnowany premier prosi parlamentarzystów o udzielenie mu wotum zaufania.

- PiS wykorzysta ten czas na torpedowanie przejęcia władzy przez opozycję. Będą chcieli podkupić posłów z różnych formacji. Nie sądzę, żeby to się udało. Trzeba jednak pamiętać, że dzisiaj ludzie głównie idą do polityki po pieniądze - podsumowuje profesor Kazimierz Kik.

Jeśli nowy premier desygnowany przez prezydenta nie zdobędzie większości, inicjatywę przejmuje Sejm. W ciągu kolejnych 14 dni grupa co najmniej 46 posłów wskazuje swojego kandydata na premiera. Ten również walczy o wotum zaufania. Potrzebuje bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

