Wąsik i Kamiński śmigłowcem do Juraty? Nieoficjalnie: policja analizuje wariant ekstremalny

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od godz. 11 we wtorek przebywają w Pałacu Prezydenckim. Oficjalnie brali udział w uroczystości powołania nowych doradców głowy państwa - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Po godz. 15 prawomocnie skazani na 2 lata więzienia politycy PiS wygłosili oświadczenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Twierdzą, że się nie ukrywają i zamierzają wziąć udział w organizowanej przez PiS demonstracji 11 stycznia.

Kamiński i Wąsik uciekną z Pałacu Prezydenckiego? Informacje Radia ZET z policji

MSWiA analizuje, czy w sprawie zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nie doszło do utrudniania postępowania przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP - dowiedziało się Radio ZET. Chodzi o zapisy art. 239 Kodeksu karnego, który obciąża odpowiedzialnością prawną osoby, które utrudniają wykonanie prawomocnych sankcji. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dziennikarze Radia ZET dotarli również do informacji ze stołecznej policji. Wynika z nich, że we wtorek funkcjonariusze postawieni są w stan gotowości w związku z przebywaniem Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim. Informatorzy sugerują, że siły policyjne analizują ekstremalny wariant użycia prezydenckiego śmigłowca do przetransportowania polityków PiS do ośrodka głowy państwa w Juracie.

- Wszystkie wyjścia są obstawione, kontrolowane są wyjeżdżające pojazdy z Pałacu Prezydenckiego - mówił informator Radia ZET w policji.

Źródło: Radio ZET