"Prezydent Duda wygłaszał niemal wyłącznie ukraińskie postulaty"

Wołodymyr Zełenski przyjechał w środę do Polski, składając pierwszą oficjalną wizytę w naszym kraju od czasu agresji Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy otrzymał od Andrzeja Dudy najwyższe polskie odznaczenie cywilne, czyli Order Orła Białego.

Przyjazd Zełenskiego był jednym z tematów najnowszego odcinka programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". - Nie oczekiwałem po tej wizycie fajerwerków, w związku z czym się nie rozczarowałem - powiedział Adrian Zandberg z Lewicy. Pochwalił przy tym przemówienia obydwu prezydentów.

Wizyta Zełenskiego w Polsce. Bosak: mało konkretów

- Słyszę głosy czy zadbaliśmy wystarczająco o to, że polski duży biznes ma swój kawałek ciastka w odbudowie Ukrainy. Strategiczny interes Polski to jest to, żeby Ukraina po wojnie była krajem stabilnym - podkreślił.

Wśród gości Andrzeja Stankiewicza najbardziej sceptyczną postawę wykazywał Krzysztof Bosak. Stwierdził on, że wizyta Zełenskiego "była pełna pięknych słów, ale zabrakło w niej konkretów". Krytykował m.in. "zwołane na dwa dni przed" forum gospodarcze, na którym "zabrakło głosu biznesu" i "nie złożono żadnych deklaracji". - Polscy przedsiębiorcy robili tam za tło do zdjęcia dla Dudy i Zełenskiego - ocenił.

- Jeśli chodzi o uzbrojenie, to podpisano umowy intencyjne. Ale zawsze wtedy podaje się jakieś kwoty. Tu ich nie ma bo - jak wyjaśnił rzecznik rządu - to ma być finansowanie przez tzw. inżynierię finansową, czyli środki amerykańskie, ukraińskie i europejskie. Przy czym jeśli chodzi o europejskie, to zachodzi podejrzenie - liczę, że dziennikarze to wyjaśnią - że to tak naprawdę będzie finansowanie polskie, ze środków, które Europa daje nam jako rekompensatę za przekazaną Ukraińcom broń - wyjaśniał.

Nic nie wybrzmiało też na polu polityki historycznej. Cieszą mnie słowa podziękowania od prezydenta Zełenskiego, ale to, że ktoś przyjedzie i powie „dziękuje”, to jest mało. W polityce międzynarodowej nie liczą się słowa, ale czyny. Piękniejszy byłby np. zakaz ekshumacji albo zdjęcie tablicy upamiętniającej ludobójców Polaków z polskiego liceum we Lwowie. Albo cokolwiek, co byłoby dla Polaków ważne Krzysztof Bosak

- Oczekiwałbym od polskich władz, że będą mówić więcej o polskich interesach, a nie wyłącznie o ukraińskich - oznajmił Bosak. Jego zdaniem "gdyby zamienić wystąpienia prezydentów", to nie byłoby różnicy w akcentowaniu poszczególnych postulatów. - Prezydent Duda wygłaszał niemal w całości ukraińskie postulaty - podsumował.

RadioZET.pl