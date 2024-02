Wojewoda z PiS nie wypłacił miastu odszkodowania. "Rażące naruszenie prawa"

W sprawie chodzi o odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa działek na Westerplatte, które przez lata należały do Gdańska. Rząd PiS w specustawie o Westerplatte sam umieścił procedurę przyznania miastu odszkodowania za te tereny. Zlecony przez byłego wojewodę Dariusza Drelicha operat szacunkowy wycenił ich wartość na ponad 13 milionów złotych (Gdańsk twierdził, że tereny są warte blisko 19 milionów złotych, z kolei Muzeum II Wojny Światowej wyceniło ich wartość na niecałe 4 miliony złotych). Pomimo tego, wojewoda przez dwa lata nie wydał decyzji o wypłacie Gdańskowi odszkodowania, a wiosną 2023 roku poprosił miasto o rozważenie zrzeczenia się odszkodowania w całości.

Skarga na Dariusza Drelicha

Władze Gdańska postanowiły złożyć w tej sprawie skargę na bezczynność Dariusza Drelicha. W styczniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok. Stwierdził w nim, że "wojewoda pomorski dopuścił się bezczynności", a "bezczynność wojewody pomorskiego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa". Sąd zobowiązał też urząd wojewody "do załatwienia sprawy w terminie 90 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy". Dodatkowo przyznał na rzecz Gdańska 10 tysięcy złotych tytułem rekompensaty za przewlekłość postępowania.

"Biorąc pod uwagę, że w sprawie występowały tylko dwie strony (...) przedłużanie terminu załatwienia sprawy w celu zapoznania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przez strony (...) ocenić należy jako zamierzoną zwłokę w postępowaniu" - pisze w uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wojewodzie przysługuje odwołanie

"Sąd miał na uwadze, że wskutek długotrwałego prowadzenia postępowania w sprawie doszło do naruszenia interesu skarżącej przez pozbawienie ją wypłaty znacznego odszkodowania. W realiach rozstrzyganej sprawy naruszenie to jest tym bardziej naganne, że organ prowadzący postępowanie nie miał wątpliwości co do kluczowego dowodu w sprawie, jakim był przygotowany na jego zlecenie operat szacunkowy" - tak sąd uzasadnił uznanie zachowania wojewody Dariusza Drelicha jako rażące naruszenie prawa.Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przysługuje jeszcze odwołanie wojewodzie pomorskiemu. Ale dziś funkcji tej nie pełni już Dariusz Drelich, tylko przedstawicielka nowego rządu - Beata Rutkiewicz. Źródło: Radio ZET