Onet wysłał do nowego rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego pytania dotyczące afery wizowej. Wroński, wcześniej dziennikarz "Gazety Wyborczej", chciał wysłać konkretne wytyczne swoim podwładnym i poinstruować ich, jak odpowiadać na pytania redakcji.

Rzecznik MSZ miał jednak pecha, bo przez pomyłkę wysłał "instrukcję" do redakcji Onetu. Zamiast kliknąć "prześlij dalej", nacisnął "odpowiedz". Z wiadomości wyłania się obraz, który w ocenie Onetu momentami może niepokoić.

Rzecznik MSZ przez pomyłkę wysłał maila do Onetu

W mailu, który miał trafić do urzędników, Wroński pisze, że pytania Onetu "niosą ze sobą niebezpieczeństwa natury prawnej (Sąd Pracy) i politycznej". Redakcja zastanawia się, co rzecznik MSZ miał na myśli wskazując na "zagrożenia polityczne".

Onet potwierdza, że wśród wysłanych do Pawła Wrońskiego pytań było też takie, który dotyczyło odpowiedzialności PiS oraz PO. Jego treść brzmiała następująco: "Czy MSZ podziela ocenę redakcji Onetu, że praprzyczyną afery wizowej była nieszczelność systemu wizowego, która umożliwiała jego zhakowanie, co miało miejsce zarówno w czasie rządów koalicji PO-PSL, jak i w okresie rządów PiS?" - czytamy.

W wytycznych rzecznika MSZ można znaleźć sugestię, że odpowiedź na tak postawione pytanie nie powinna zostać udzielona. Onet zauważa: "Do takiego modelu komunikacji władzy z dziennikarzami przyzwyczailiśmy się w czasie rządów PiS, ale można było oczekiwać, że teraz będzie inaczej."

W korespondencji pojawia się także wątek Jakuba Osajdy - byłego dyrektora Biura Prawnego i Zarządzenia, zwolnionego z resortu za czasów PiS. Onet pisze, że z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, nie wynika, za co dokładnie Osajda został pociągnięty do odpowiedzialności. "To ciekawe w sytuacji, w której wobec znacznie bardziej zaangażowanych w sprawę urzędników Departamentu Konsularnego nikt nie wyciągał żadnych konsekwencji. Nie wiadomo więc, czy Osajda nie został kozłem ofiarnym" - czytamy.

Rzecznik MSZ instruował urzędników, aby na pytanie o powody zwolnienia Osajdy odpowiedzieli następująco: "jeśli decyzja o zwolnieniu p. Osajdy podpisana przez [byłego szefa MSZ Zbigniewa] Raua była decyzją bez podania przyczyn piszemy o tym. Jeśli są tam inne informacje odwołujemy się do RODO i oczekujemy pełnomocnictw wedle których p. Jurasz reprezentuje interesy p. Osajdy".

Źródło: Radio ZET/ onet.pl