W dyskusjach politycznych coraz częściej podnoszony jest scenariusz zagrożonych wyborów parlamentarnych 2023. Pojawia się argument, że władza PiS może po wakacjach zdecydować się na wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego, uzasadniając to zagrożeniami płynącymi ze Wschodu.

O to, czy grozi nam wprowadzenie stanu wyjątkowego, pytany był ostatnio w Radiu ZET prezydent Andrzej Duda. - Na tej zasadzie zawsze możemy sobie mówić hipotetycznie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeśli będą ku temu okoliczności. Na dziś nie widzę żadnych powodów - mówił. W podobnym tonie wypowiadał się premier Mateusz Morawiecki. - Jak będziemy mieli pełen obraz sytuacji, będziemy podejmowali decyzje, czy na pewnym terytorium jest potrzeba wprowadzenia stanu wyjątkowego, czy nie - ocenił.

Wybory parlamentarne 2023 zagrożone?

Ogłoszenie stanu wyjątkowego np. we wrześniu lub w październiku, oznaczałoby przesunięcie terminu wyborów parlamentarnych nawet o kilka miesięcy. Sam stan nadzwyczajny daje jednak władzy specjalne instrumenty ograniczania wolności i swobód obywatelskich. O polityczno-prawnych konsekwencjach takich decyzji mówił w podcaście Machina Władzy w Radiu ZET prof. Sebastian Gajewski - prawnik, konstytucjonalista z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

- Poza stanem nadzwyczajnym nie można naruszyć istoty wolności i praw człowieka i obywatela. Czyli np. nie można zakazać organizowania zgromadzeń w ogóle. Jeśli wprowadzimy taki przepis, mówiący, że w jakimś okresie z powodu np. ochrony życia i zdrowia wszystkie zgromadzenia są zakazane, to naruszymy istotę wolności, jaką jest wolność zgromadzeń - tłumaczył prof. Gajewski.

- Natomiast w stanach nadzwyczajnych już takie ograniczenie, naruszające istotę wolności i praw, jest absolutnie dopuszczalne. Oczywiście, w granicach określonych przez przepisy prawa. Stąd np. w stanie wyjątkowym można zakazać zgromadzeń, można zawiesić funkcjonowanie partii politycznych i możliwość ich rejestrowania. Można bardzo mocno ograniczyć swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Tak naprawdę to ta głęboka ingerencja w sferę naszych wolności i praw gwarantowanych przez Konstytucję jest w dużej mierze sensem wprowadzania stanów nadzwyczajnych.

Prof. Gajewski: w stanie wyjątkowym możliwa jest cenzura

Czy stan wyjątkowy daje władzy możliwość ograniczenia funkcjonowania wolnych mediów? - Jeśli stan wyjątkowy zostanie wprowadzony, to wówczas istnieje taka możliwość, daje ją ustawa, ażeby bardzo mocno działalność mediów i organizacji pozarządowych ograniczyć. W stanie wyjątkowym np. może być zawieszona możliwość rejestrowania nowych partii politycznych, ale także stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Może być także wprowadzona cenzura, zagłuszanie sygnału radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego - mówił w Radiu ZET ekspert.

- Trzeba jednak pamiętać o tym, że stanami nadzwyczajnymi rządzi zasada proporcjonalności. Oznacza to, że ustawa o stanie wyjątkowym wskazuje bardzo różne, możliwe ograniczenia wolności, praw człowieka i obywatela, ale nie oznacza to, że w stanie nadzwyczajnym one wszystkie muszą zostać wprowadzone. To musi być proporcja. Można wprowadzić jedynie takie ograniczenia, które są konieczne do tego, żeby usunąć te zagrożenia, które są związane z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego.

Kara więzienia za krytykę rządu?

Czy w stanie wyjątkowym władza może przeforsować karę więzienia za krytykę rządu lub organizację demonstracji? - Teoretycznie jest to możliwe, dlatego, że w stanie wyjątkowym działa Sejm i on mógłby uchwalić taką nowelizację kodeksu karnego, ale to nie są te środki, które wynikają wprost z ustawy o stanie wyjątkowym - zaznaczył prof. Sebastian Gajewski.

- Ustawa o stanie wyjątkowym przewiduje przepisy karne za naruszanie rozmaitych zakazów i nakazów, które są wprowadzone w tym okresie, ale to nie jest typowy środek, który wynika z tego, że akurat został wprowadzony stan wyjątkowy - dodał.

Ekspert: stan wyjątkowy bardzo mało prawdopodobny

Czy wobec tego scenariusz wprowadzenia na jesieni stanu wyjątkowego jest w ogóle realny? - Jest bardzo mało prawdopodobny. Zarówno wprowadzenie stanu wyjątkowego, jak i wojennego - podkreślił prawnik. - Myślę, że tu łączy się perspektywa prawna z polityczną. Pamiętajmy, że Konstytucja i ustawy wprost wprowadzają przesłanki stanów nadzwyczajnych. W przypadku stanu wyjątkowego to musi być zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego.

- Te pojęcia są niedookreślone, dość pojemne, ale nie znaczy to, że można podciągnąć pod to każdą możliwą okoliczność. Tak nie jest. To muszą być takie zagrożenia, z którymi nie można sobie poradzić za pomocą zwykłych środków konstytucyjnych. A zatem mówimy tu o takich ekstraordynaryjnych sytuacjach. Jeśli nasza sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna się nie zmieni, a nie wydaje się, aby to mogło nastąpić w najbliższych tygodniach czy miesiącach, to trudno byłoby przyjąć, że takie zagrożenia występują - mówił ekspert.

