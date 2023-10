Zachowanie Holeckiej w TVP Info zaskoczyło. "Normalnie dziennikarski wzór"

Sondażowe wyniki wyborów exit poll podane przez Ipsos były na gorąco komentowane przez polityków i uczestników wieczoru wyborczego w TVP Info. W mediach społecznościowych dużym echem odbiło się zachowanie Danuty Holeckiej. Prowadząca "Wiadomości" mówiła do posłów opozycji, że nie będzie się kłócić, bo "jest święto demokracji, co jest bardzo miłe". W pewnym momencie zwróciła się do nich per "kochani". Przed wypowiedzią kandydata Konfederacji przerwała posłance PiS-u, a następnie wtrąciła: "będę dziś litościwa i nie przypomnę, co mówiliście w kampanii wyborczej".

"Danuta Holecka w TVP zaskakująco sympatyczna wobec polityków opozycji. Nawet specjalnie nie przerywa" – skomentował na Twitterze Marcin Zasada, redaktor naczelny portalu ślązag.pl.

"Oglądam wieczór wyborczy w TVP. Holecka jaka miła dla wszystkich gości, gości z wszystkich partii. No normalnie dziennikarski wzór do naśladowania..." – napisał dziennikarz Robert Feluś.

Exit poll: PiS wygrywa, ale to opozycja ma większość

Według sondażu exit poll PiS zdobyło 36,8 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

Podział mandatów w Sejmie na podstawie badania exit poll prezentuje się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 200;

Koalicja Obywatelska - 163;

Trzecia Droga - 55;

Lewica - 30;

Konfederacja - 12.

PKW planuje podać oficjalne wyniki wyborów we wtorek. Kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych mamy jednak możliwość zapoznać się z wynikami late poll sondażowni Ipsos.