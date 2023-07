Zaostrza się spór o migrację. Morawiecki broni Kaczyńskiego przed Tuskiem

Unia Europejska opublikowała nowe rozwiązania polityki migracyjnej, a polski Sejm przegłosował uchwałę ws. ich odrzucenia. Nowe przepisy UE zawierają m.in. najbardziej kontrowersyjny w Polsce zapis nazwany "mechanizmem solidarnościowym". Rządowa narracja sugeruje, że UE chce zmusić Polskę do przyjęcia określonej liczby imigrantów (mowa o ok. 1500 osób). W konsekwencji Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum, w którym Polacy mieliby zdecydować, czy chcą przyjąć do kraju imigrantów. Oficjalnie unijne rozwiązanie właściwie nie przewiduje udziału Polski w mechanizmie solidarnościowym, ze względu na obciążenie napływem ludzi z Ukrainy, dlatego politycy opozycji zarzucają PiS manipulację i "straszenie" uchodźcami.

Donald Tusk opublikował na Twitterze film, w którym zarzucił PiS przyjmowanie tysięcy migrantów. Odpowiedział Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, a za nimi szereg polityków Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem Deutsche Welle, jedna z czołowych niemieckich redakcji, po szczycie UE, pisze wprost, że polski premier "przegrał" ws. sporu o migrację.

Donald Tusk: Może Kaczyńskiemu potrzebna jest wewnętrzna wojna. Wpuścił 130 tys. imigrantów

Donald Tusk w krótkim nagraniu udostępnionym na Twitterze w niedzielę 2 lipca odniósł się m.in. do dyskutowanych już w przestrzeni publicznej dokumentów dot. napływu migrantów w 2022 r.

- Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z Państw takich jak: Arabia Saudyjska, Indie, Pakistan [...]. Już w zeszłym roku z takich państw ściągnął 130 tysięcy obywateli. Dlaczego Kaczyński równocześnie szczuje na obcych i imigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić w setkach tysięcy? Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory - opiniował.

Kilka godzin później do publikacji Tuska odniósł się we własnej Mateusz Morawiecki. Premier określił Tuska "farbowanym politycznym lisem". - Trudno w to uwierzyć, ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. [...] Patron posłów PO, biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów [...] Dlaczego on to robi? Po pierwsze, bo Platforma Obywatelska nie ma planu na kampanię innego, niż sianie nienawiści. Ale przede wszystkim, robi to dlatego, że politycy z Niemiec, zwani potocznie "Grupą Webera", już otwarcie mówią o tym, że gdyby PO wybrała wybory, to wpuści tutaj dowolną ilość nielegalnych imigrantów - ocenił. Na koniec, stając w obronie prezesa partii, dodał, że Tusk powinien zwracać się do Kaczyńskiego "Szanowny pan prezes".

Kaczyński: Tusk przeżył przemianę duchową

Głos zabrał w końcu nowy wicepremier, Jarosław Kaczyński, podczas zjazdu klubu "Gazety Polskiej" w woj. łódzkim. - Okazuje się, że Donald Tusk przeżył kolejną przemianę duchową, że on jest teraz zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek migracji do Polski - ocenił.

Do kłótni zaczęli dołączać kolejni politycy i do poniedziałkowego poranka głos zabrała już większość z obozu Zjednoczonej Prawicy. "My się martwimy, że jak w tym tempie będzie zmieniał zdanie, to jutro zabierze całą PO na pielgrzymkę na Jasną Górę" - ironizował Patryk Jaki. "My ten problem z przymusową relokacją mamy przez Donalda Tuska i jego grupę Webera z EPP" - dodał.

Spór o migrację. Premier "przegrał" na szczycie UE

Podczas minionego, dwudniowego szczytu UE, Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska pozostaje przy stanowisku z konkluzji RE z 2018 r. Oznaczałoby to, że na arenie UE wniósł o wycofanie się Unii z projektu reformy migracyjnej uzgodnionego na początku czerwca i wprowadzenie zasady jednomyślności tam, gdzie traktaty pozwalają na głosowania większościowe. Sczyt UE nie zakończył się rozwiązaniem tej kwestii. Morawiecki ocenił, że ma nadzieję, iż Unia "pójdzie po rozum do głowy".

RadioZET.pl