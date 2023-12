Zmiany na najwyższym stanowisku w CBA. Wiemy, kto stanie na czele biura

Po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska w najważniejszych instytucjach państwowych szykują się poważne zmiany, w tym te personalne. Te nie ominą też Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak dowiedział się reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski, szef CBA Andrzej Stróżny został odwołany ze stanowiska.

Zmiany w CBA. Andrzej Stróżny odwołany ze stanowiska

Andrzej Stróżny stał na czele CBA od 20 maja 2020 roku - zastąpił na tym stanowisku Ernesta Bejdę. Wcześniej służył w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie pełnił m.in. funkcję p.o. dyrektora Departamentu Postępowań Karnych czy dyrektora w Departamencie Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej.

Mariusz Gierszewski dowiedział się też, że nową szefową Centralnego Biura Antykorupcyjnego została Agnieszka Kwiatkowska Gurdak. Warto przypomnieć, że kilka dni temu sejmowa komisja ds. służb specjalnych wydała pozytywną opinię do wniosku o odwołanie szefów polskich służb, wliczając w to CBA. Sam Andrzej Stróżny twierdził, że w jego przypadku nie ma podstaw do skrócenia kadencji.

Agnieszka Kwiatkowska Gurdak jest funkcjonariuszką zarządu CBŚP w Bydgoszczy. To już druga kobieta, która staje na czele polskich służb.

